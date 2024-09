Batman se convierte en el primer superhéroe en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El icónico Batman está a punto de hacer historia al convertirse en el primer superhéroe en recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. La celebración de este distinguido reconocimiento se llevará a cabo el 26 de septiembre en el 6764 Boulevard de Hollywood, frente al Museo Guinness World Records.

Ana Martínez, productora del Paseo de la Fama, expresó el orgullo de la Cámara de Comercio de Hollywood: “Nos enorgullece enormemente honrar a nuestro primer superhéroe en el Paseo de la Fama de Hollywood. ¡El único e inigualable Batman!”. Añadió que la dedicación de la estrella ha emocionado a los fanáticos, quienes podrán ver a Batman junto a las estrellas de Adam West, el Batman de televisión, y Bob Kane, su co-creador.

La ceremonia también contará con Jim Lee, presidente y director creativo de DC Comics, y Anne DePies, SVP y gerente general de la empresa. Steve Nissen, presidente y CEO de la Cámara de Comercio de Hollywood, será el maestro de ceremonias. Batman, creado por Bob Kane y Bill Finger, hizo su debut en el número 27 de Detective Comics en 1939.

Desde su creación, Batman ha evolucionado y dejado una marca significativa en la cultura popular. La serie de televisión Batman, protagonizada por Adam West y Burt Ward, se estrenó en ABC en enero de 1966. La icónica canción principal, compuesta por Neal Hefti, ganó un Grammy y alcanzó el puesto número 35 en el Billboard Hot 100. Hefti señaló que una versión de la canción realizada por The Marketts llegó al número 17.

El legado cinematográfico de Batman ha sido enriquecido por una variedad de directores, desde Tim Burton hasta Zack Snyder. La franquicia ha generado más de USD 6,8 mil millones en taquilla, situándola como la décima más exitosa de todos los tiempos.

La era moderna de las películas de este superhéroe comenzó en 1989 con la dirección de Tim Burton y la actuación de Michael Keaton. La banda sonora de la película, compuesta por Danny Elfman, alcanzó el número 30 en el Billboard 200 y ganó un Grammy.

En 1995, la banda sonora de Batman Forever también tuvo un gran éxito, alcanzando el número 5 en el Billboard 200, con el tema “Kiss From a Rose” de Seal, que ganó dos Grammys.

Seal comentó sobre el impacto de la canción: “Aunque no escribí la canción para la película, se convirtió en un éxito icónico relacionado con Batman”. La banda sonora de Batman & Robin en 1997 continuó con contribuciones de artistas como Smashing Pumpkins, Jewel y R. Kelly.

En la década de 2000, Hans Zimmer compuso la música para The Dark Knight en 2008 y The Dark Knight Rises en 2012, ambas bandas sonoras ingresando en el top 20 del Billboard 200. También compuso para Batman v Superman: Dawn of Justice, que alcanzó el número 25.

La revelación de la estrella de Batman se transmitirá en vivo a través del sitio web del Paseo de la Fama de Hollywood, brindando a los seguidores la oportunidad de ser testigos de este histórico evento en tiempo real.