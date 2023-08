Bella Hadid anuncia que está sana tras más de 10 años de padecer la enfermedad de Lyme

La modelo norteamericana de 26 años quien ha estado luchando por más de 10 años contra la enfermedad de Lyme, misma que se agravó durante el último año y la alejó de las pasarelas durante varios meses, anunció en sus redes sociales que finalmente está sana luego de terminar su tratamiento".

Hadid comenzó su mensaje asegurando que su versión más joven estaría muy orgullosa de ella por no rendirse durante este largo y difícil proceso. Bella también agradece a su madre por guardar sus historiales médicos, mismos que funcionan como testimonio de todo lo que la modelo tuvo que vivir a lo largo de los años. De hecho, el mensaje de Bella viene acompañado de imágenes de ella en pleno tratamiento, pero además de varios de estos historiales médicos, mismos que describen los síntomas que Hadid tenía a sus 17 años (2013).

Entre los síntomas que Bella presentaba en aquel entonces estaba la fatiga (agravada por el ejercicio físico) déficit de atención, alteraciones de la memoria, pronunciación equivocada, depresión trastorno del sueño, entumecimiento u hormigueo, dolores de cabeza, desequilibrio, aturdimiento, pesadillas, debilidad muscular, intolerancia a las luces brillantes, dolores musculares y articulares, sudores nocturnos, palpitaciones, síndrome premenstrual, dolor de pecho y sensibilidades múltiples a los alimentos.

“Vivir en este estado, empeorando con el tiempo y el trabajo mientras trato de enorgullecerme a mi misma, a mi familia y a la gente que me apoya, me ha pasado factura de una manera que realmente no puedo explicar. Estar así de triste y enferma con la mayor cantidad de bendiciones/privilegios/oportunidades/amor a mi alrededor fue posiblemente lo más confuso que jamás haya vivido”, declara Hadid en el mensaje.

“El universo funciona de las maneras más dolorosas y hermosas, pero debo decir que si estás luchando, mejorará. Te lo prometo. Toma tu espacio, mantente fuerte, ten fe en tu camino, camina en tu verdad y las nubes comenzarán a despejarse. Tengo tanta gratitud y perspectiva sobre la vida, estos más de 100 días de Lyme, enfermedad crónica, tratamiento de coinfecciones, casi 15 años de sufrimiento invisible, todo valió la pena si puedo, si Dios quiere, tener una vida de repartiendo amor de una copa llena, y siendo capaz de ser verdaderamente yo misma, por primera vez en la historia”.

¿Qué es La Enfermedad De Lyme?

La enfermedad de Lyme es una infección bacteriana transmitida por las garrapatas de venado. La enfermedad puede transmitir a través de la picadura de una garrapata infectada. Si no se trata, la enfermedad puede causar varios problemas de salud. No obstante, si se diagnostica pronto y con la administración de antibióticos, la enfermedad de Lyme se puede curar rapidamente y por completo. Puede transmitirse cuando una garrapata infectada pica a una persona y permanece prendida a ella durante un tiempo. En la mayoría de los casos, la garrapata debe permanecer prendida durante 36 horas o más tiempo para que la bacteria se transmita. La enfermedad de Lyme no se transmite de persona a persona.