Ben Affleck se atreve con el español y sus respuestas se hacen virales en redes sociales

El actor se encontraba en el estreno de su nueva película titulada "Air" protagonizada por su amigo Matt Damon y Viola Davis y al pasar por la alfombra roja concedió una entrevista al programa "El Gordo y la Flaca", en la que sorprendió hablando en español. Las hilarantes respuestas del actor rápidamente se hicieron virales en las redes sociales.

Desde su reencuentro con Jennifer López y su posterior matrimonio tras 20 años de espera, Ben Affleck parece estar viviendo una segunda juventud y es que al idilio de amor que vive con la cantante se suma un nuevo resurgir en su carrera cinematográfica.

El pasado 27 de marzo, el actor asistió junto a JLo al prestreno de su nuevo filme "Air" dirigida por él y protagonizada por su amigo de toda la vida Mat Damon y la ganadora de Oscar, Viola Davis. La película biográfica narra el origen de la firma entre un novato jugador de baloncesto de nombre Michael Jordan y el gigante de la industria deportiva Nike para crear la ya icónica línea de zapatillas "Air Jordan".

Con un traje azul marino sobre una camisa de color azul claro el actor compareció ante los medios de comunicación, pero fue su intervención frente al micrófono del programa “El Gordo y la Flaca” el que arrancó risas al corresponsal de Univisión David Valadez.

Resulta que Ben conoce el programa y quiso hacérselo saber al periodista respondiéndole en español. Sus hilarantes respuestas rápidamente se hicieron viral en redes sociales.

“El Gordo y la Flaca. Mentirosas. ¿Por qué siempre dices mentiras? Tú no sabes nada. La verdad, no me importa si estás gorda o flaca, tienes que decir la verdad. Tú me entiendes”, dijo en modo de broma el actor con lo cual sorprendió al periodista.

Al referirse a su nueva película Ben Affleck mencionó en un casi perfecto español que “es muy especial para mí como director y tenía la oportunidad de trabajar con mi amigo Matt Damon y también con la mejor actriz del mundo Viola Davis”.

Muchos usuarios creerán que Ben Affleck tiene conocimiento de la lengua española por su relación con Jennifer López, pero nada está más lejos de la realidad. De hecho, él mismo reveló que vivió a los 13 años en México por un período de un año, luego en la Universidad de Vermont estudió el idioma español durante un par de meses y fue así como finalmente perfeccionó su aprendizaje y práctica para llevar adelante una conversación en castellano.