Jennifer López decidió pasar su aniversario de bodas a más de 2 mil kilómetros de distancia de Ben Affleck

Nuevamente se suman más indicativos de que la relación entre ambos actores no parece ir por buen rumbo.

El matrimonio entre Ben Affleck y Jennifer López dio una importante señal de que ambos no se encuentran mejorando la relación. Se confirmó que ambas celebridades pasaron separadas su segundo aniversario de bodas, nuevamente un evento importante que se pierden distanciados.

El 16 de julio era un día en el que la prensa internacional esperaba ver señal de reconciliación, pero no fue así Jennifer, quien tiene a los dos gemelos Emme y Max, de 16 años, con su ex Marc Antony, estuvo el día entero en los Hamptons, en donde llevó puesto un atuendo playero con un enterizo blanco, chanclas cafés, aretes dorados y el cabello recogido.

A pesar de todo, la artista de 54 años tenía puesta su argolla de casada y estuvo recorriendo en bicicleta las calles de la costa de Nueva York, luego se dirigió a dar un paseo en su auto descapotable clásico con Benny Medina, su representando.

Por su parte, Ben Affleck, que tiene hijos con su ex Jennifer Garner: Violet (18), Seraphina (15) y Samuel (12), estuvo en la ciudad de Los Ángeles. El actor de 51 años permaneció en la costa opuesta que su esposa luciendo un outfit compuesto por un traje gris combinado con una camisa blanca de bonotes y una taza de café helado.

Ninguno de los dos compartió en redes sociales una foto referente a su segundo aniversario. Sin embargo, es evidente que la pareja no ha podido superar la grave crisis matrimonial que hace tambalear su relación, por lo que la decisión de pasar su aniversario en costas separadas es una clara señal del abismo que hoy separa a los actores. Y es que entre Nueva York y Los Ángeles hay 2 mil 800 kilómetros de distancia

“Cuando volvimos a estar juntos, dije: ‘Escucha, una de las cosas que no quiero es una relación en las redes sociales. Solo somos dos personas con diferentes enfoques que intentan aprender a llegar a un acuerdo”, explicó Ben sobre el reencuentro con su pareja en 2021 en The Greatest Love Story Never Told.

El medio OK! Magazine informó que el actor podría estar sufriendo de “depresión” debido al aparente fracaso de su relación que retomó dos décadas después de una repentina ruptura. Aunque Affleck reconoce que la separación podría ser “lo correcto”, el deterioro de su vínculo se debe en parte a las distintas personalidades y estilos de vida de la pareja. “Ellos tienen personalidades y estilos de vida diferentes que no se complementan”, explicó la fuente consultada por la revista.

Detrás de las tensiones se mencionan varios aspectos, incluyendo el numeroso séquito que constantemente acompaña a Lopez, compuesto por maquilladores, videógrafos, fotógrafos, asistentes y entrenadores personales, algo con lo que el actor nunca se ha sentido cómodo.