¿Por qué yo fui a la cárcel y él no? | Sean Penn arremete contra Will Smith por el bofetón en los Oscar

En una entrevista con la revista Variety, el actor Sean Penn de 63 años, arremetió con dureza en contra de Will Smith, por el lamentable episodio de los Oscar en el que Smith abofeteó al humorista Chris Rock luego de bromear sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith, comparándola con la cabeza afeitada de Demi Moore en G.I. Jane. Pese al escándalo, Will Smith se llevó la estatuilla a Mejor Actor por su interpretación del padre de las hermanas Williams (Venus y Serena) en la película King Richard y luego participó del after party como si no hubiese pasado, algo que al parecer “indignó” a Penn.

Aquel desagradable incidente aún persigue a Will Smith, tanto que el actor fue blanco de todo tipo de memes y numerosas bromas en la pasada edición de los premios de la academia. Eso sí, Will se ha ido ganando paulatinamente el perdón de la industria, luego de pedir disculpas públicamente por su violenta reacción. Ahora, más de un año después de la agresión, Sean Sean Penn ha hablado con Variety sobre el asunto y ha cuestionado el precio que Smith tuvo que pagar después del brutal acto.

En la entrevista, Penn reconoció no ser un conocido cercano de Smith, pero sí haber coincidido con él en alguna ocasión.

"No conozco a Will Smith. Lo conocí una vez. Parecía muy agradable cuando lo conocí. Estuvo jodidamente bien en 'King Richard' [papel por el que ganó el Oscar]," expresó el actor de 'Mystic River'. Acto seguido agregó: "Entonces, ¿por qué diablos te escupiste a ti mismo y a todos los demás con esa estúpida acción? ¿Por qué yo si fui a la puta cárcel por lo mismo que hiciste tú? Y en cambio, ¿tú todavía estás sentado ahí? ¿Por qué están ustedes de pie y aplaudiendo su peor momento como persona?

Esta declaración de Sean Penn hace referencia a un momento de su vida en la que fue a la cárcel por agredir a un compañero de set.

Resulta que en 1987, cuando el actor tenía 26 años, fue sentenciado a 60 días en la cárcel del condado después de golpear y escupir a un extra en el set de la película Colors. Aunque Penn no cumplió los 60 días que le impusieron, sí pasó poco más de un mes recluido en prisión, según informó Los Angeles Times en aquel momento.

No obstante, esta no ha sido la única vez que el actor ha enfrentado la justicia por delitos relacionados con altercados violentos. El actor ha sido acusado en otros casos, incluido uno en el 2010 cuando fue condenado a tres años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario después de atacar a un fotógrafo.

Por su parte, Will Smith publicó un vídeo en el que se disculpaba por el terrible suceso. Además, renunciaba a su membresía de la Academia de Cine de Hollywood. La institución le ha prohibido la entrada a cualquiera de sus eventos durante los 10 años posteriores al altercado.

"Mi comportamiento fue inaceptable," compartía en el vídeo. "Estoy intentando tener remordimientos sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano. Cometí un error y estoy intentando no pensar en mí mismo como un trozo de mierda."

*Con información de www.fotogramas.es*