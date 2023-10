¿Qué celebridades están a favor de Israel y Palestina?

Desde cantantes como Bonno o Madonna a estrellas cinematográficas como Natalie Portman, numerosas celebridades se han expresado tras el sangriento ataque del grupo Hamás contra Israel.

Estrellas de la música

El líder de U2, Bono, cambió la letra de la exitosa canción del grupo "Pride (In the Name of Love)" durante su residencia en Las Vegas el domingo. El cantante hizo un llamado a la audiencia para que cantara por "esos hermosos niños en ese festival de música", en referencia a los cientos de muertos y heridos en el festival Supernova atacado por Hamas.

Madonna publicó un video en Instagram con imágenes de la violencia, añadiendo: "Ver a todas estas familias y especialmente a los niños siendo conducidos, asaltados y asesinados en las calles es desgarrador".

"Los conflictos nunca pueden resolverse con violencia. Desafortunadamente, la humanidad no comprende esta verdad universal. Nunca la ha entendido. Vivimos en un mundo devastado por el odio", añadió la cantante.

Estrellas de Hollywood

"Apoyo a Israel y tú también deberías hacerlo", escribió Gal Gadot, la estrella de "Wonder Woman", que es israelí, en Instagram. "¡El mundo no puede vacilar ante estos horribles actos de terror!", añadió.

Natalie Portman, también israelí, escribió en la plataforma: "Mi corazón está destrozado por la gente de Israel".

El actor The Rock dijo que estaba "destrozado, enojado y repugnado" por el ataque de Hamas. "No pretendo saber todo sobre el complejo conflicto en Oriente Medio", dijo. Pero añadió: "Actos de terrorismo llenos de odio como estos nunca están justificados."

Partidarios de Palestina

La modelo Gigi Hadid, cuyo padre es palestino, reiteró su apoyo a la causa palestina, pero escribió: "Si bien tengo esperanzas y sueños para los palestinos, ninguno de ellos incluye dañar a una persona judía". "Aterrorizar a personas inocentes... no beneficia al movimiento 'Free Palestine'", opinó.

Los que han recurrido a los ataques contra inocentes han alimentado "un doloroso ciclo de retaliación de ida y vuelta durante décadas" que "contribuye a perpetuar la falsa idea de que ser pro-Palestina = antisemita".

El renombrado director de orquesta de origen argentino Daniel Barenboim, quien creció en Israel y ha abogado por la paz en la región durante décadas, dijo que condenaba "enérgicamente" el ataque de Hamas en X, anteriormente Twitter. Pero afirmó que el asedio de Gaza por parte de Israel "constituye una política de castigo colectivo que es una violación de los derechos humanos".

Otra modelo que ha sido duramente criticada en las redes sociales fue Mia Khalifa, por sus mensajes en apoyo al ataque perpetrado por Hamás en contra de Israel. Sus comentarios fueron calificados de "repugnantes" y considerados como "apología del delito", lo que llevó a empresas como Playboy y Red Light Holland a cancelar sus colaboraciones con la modelo.

Khalifa, de origen libanés, siempre ha mostrado una postura a favor de Palestina y ha condenado la represión que por años a cometido Israel en contra de los palestinos.