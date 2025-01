El error de Charlie Cox que dejó al descubierto su regreso como Daredevil en ‘Avengers: Doomsday’

A través de una publicación en Instagram de un gimnasio en Australia, se reveló que Cox está entrenando para retomar su papel como el icónico héroe ciego en la próxima película de Marvel, Avengers: Doomsday.

El gimnasio DFRNT Health & Fitness compartió una foto de Charlie Cox junto a su esposa, Sam Cox, en la que se menciona que el actor está preparándose físicamente para su regreso al universo de los superhéroes. La publicación señala: “¡Ha sido increíble tener a Charlie y su esposa, Sam Cox, en DFRNT durante las últimas semanas! Charlie actualmente se encuentra entrenando para su papel en la próxima película de Marvel Avengers donde interpretará a Daredevil”. Este post adelantó información que aún no ha sido confirmada oficialmente por Marvel Studios ni Disney.

Aunque la serie Daredevil fue cancelada en 2018, Charlie Cox no desapareció del UCM. Desde entonces, su personaje ha hecho varias apariciones en cameos dentro de otras películas y series del multiverso Marvel. Su primera incursión después de la serie fue en Spider-Man: No Way Home (2021), y posteriormente en She-Hulk: Attorney at Law (2022) y Echo (2024). Además, Daredevil aparece en el arte conceptual de Avengers Campus en California, lo que ha levantado especulaciones sobre un papel más prominente para el personaje.

De ser cierta la participación de Cox en Avengers: Doomsday, compartiría créditos con figuras importantes del UCM, como Chris Evans, Hayley Atwell y Robert Downey Jr. También se ha confirmado que el equipo de Los Cuatro Fantásticos, compuesto por Pedro Pascal, Joseph Quinn, Vanessa Kirby y Ebon Moss-Bachrach, tendrá su aparición en la película, que comenzará su rodaje en el primer semestre de 2025.

Mientras tanto, los fanáticos de Daredevil tienen más motivos para celebrar. Disney+ está trabajando en Daredevil: Born Again, una nueva serie que continuará la historia del superhéroe ciego. El estreno está programado para el 4 de marzo de 2025. Charlie Cox adelantó en una entrevista con Empire Magazine que, a diferencia de lo que se esperaba inicialmente, la serie mantendrá la continuidad de la trama y las relaciones de las temporadas anteriores, evitando una reinvención completa del personaje. “Hubo conversaciones iniciales sobre reinventar completamente el concepto para ver si Matt era una persona ligeramente diferente. Pero terminó siendo más una continuación”, comentó el actor.

En esta nueva entrega, el bufete de abogados donde trabaja Matt Murdock ahora se llamará oficialmente Nelson, Murdock & Page, tal como se estableció en el final de la tercera temporada de la serie original. Además, la historia explorará cómo Matt disfruta de un periodo de estabilidad en su vida profesional, que se ve interrumpido por el regreso de Wilson Fisk (conocido como Kingpin), quien será el principal antagonista en la vida del héroe.

Charlie Cox también aportará su voz a la serie animada Your Friendly Neighborhood Spider-Man, lo que refuerza su presencia dentro del universo Marvel y subraya su importancia en las futuras producciones.