Clientazo de El Machetazo y Jelou! cumplieron el sueño de Lilibeth Sarmiento y Kelly Barria con un viaje a los Latin Grammy 2024

Miami/Clientazo de El Machetazo y Jelou! Hicieron posible el sueño de Lilibeth Sarmiento y Kelly Barria de visitar la soleada Miami para tener una noche llena de música y talento puro, pues, los Latin Grammy 2024 esperaron por ellas.

Desde un inicio, la iniciativa de El Machetazo invitó a apasionadas del diseño, las compras en su departamento de ropa y la moda a demostrar su creatividad en una competencia que buscaba resaltar la originalidad y el estilo. Y, luego de varias pasarelas y haber sido seleccionadas por el público gracias a un acumulativo de votos, Kelly y Lilibeth fueron las afortunadas ganadoras de un boleto directo a Miami y a los Latin Grammy, además de actividades en una de las ciudades más vibrantes de Estados Unidos.

El Machetazo, conocido por ser un referente en productos accesibles para el hogar y los artículos más completos y accesibles, junto con el dinámico equipo del programa Jelou!, establecieron una plataforma que destacó el talento local y a bellas mujeres que demostraron su pasión por la moda y su fidelidad al supermercado.

Y es que luego de que las compradoras enviaran su factura por más de $25.00 en el departamento de moda y fueran preseleccionadas, tuvieron que pasar por una pasarela con looks construidos con prendas de El Machetazo, entonces, luego de estos pasos, salieron las ganadoras.

"Estoy super emocionada de estar aquí y gracias a El Machetazo por esta oportunidad única, es la primera vez que estoy en Miami y tenía la seguridad de que podría ganar, sin duda Clientazo cumplió mi sueño", fueron las primeras palabras de Kelly que lució un vestido azul claro comprado en El Machetazo, ¡Que va contigo siempre!

Por su parte, Lilibeth no aguantó su emoción y también expresó con ansias lo que sentía por hacer parte de esta experiencia: "Me siento muy afortunada por estar aquí y agradecida con todos, esta vez voy a ver a mis artistas favoritos en persona y no desde la TV. Lo mejor es que estoy aquí gracias a hacer lo que me gusta: comprar", comentó una de las ganadoras.

Nathalia González, presentadora del programa Jelou!, abandonó por unos días el estudio para acompañar a las dos panameñas afortunadas a vivir esta experiencia única e inolvidable.

El jueves 14 de noviembre, se llevó a cabo la gala de los Latin Gammy 2024, uno de los eventos más importantes del mundo de la música en español y portugués. Organizados por la Academia Latina de la Grabación, estos premios anuales celebran lo mejor de la música latina, reconociendo el talento, la creatividad y el impacto de los artistas en la industria global.

Como era de esperarse, Lilibeth y Kelly hicieron parte del público asistente a este gran evento y, haciendo una de las mejores cosas que mejor saben hacer y que les dio la oportunidad de ser las ganadoras de este premio, ambas lucieron espléndidas con sus vestidos y accesorios que resaltaron su talento en cuestiones de moda.

Por su parte, Lilibeth lució un vestido verde menta acompañado de su cabello rojizo y complementando con aretes y zapatos plateados.

Kelly, optó por un vestido azul con decorado brillante que resaltaba su color de piel, además de accesorios dorados y plateados que confirmaron su buen gusto en moda.

Por si fuera poco, la experiencia también incluyó un día de compras por la soleada Miami y recorridos llenos de glamour con el equipo de Jelou! para que ambas ganadoras tuvieran la oportunidad de conocer esta ciudad y sus tiendas.

Ambas pudieron disfrutar de la alfombra roja, experiencia de grabación, cámaras de video 360 y conocer desde muy cerca a sus artistas favoritos, además de vivir una noche cargada de talento musical con los mejores cantantes del mundo. Esta iniciativa de El Machetazo y Jelou!, no solo marcó la vida de las participantes, sino que también generó un impacto positivo en la comunidad de clientas fieles, promoviendo la creatividad y el esfuerzo. El concurso logró inspirar a más jóvenes a explorar su talento y a creer en sus posibilidades.

El viaje de Kelly y Lilibeth a los Latin Grammy 2024 promete ser inolvidable, un hito en sus carreras y un recordatorio de que los sueños, con el apoyo adecuado, pueden trascender fronteras. ¡Felicidades a estas talentosas compradoras por representar el gusto por la moda en un escenario internacional!