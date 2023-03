'Todo en todas partes al mismo tiempo' se alza con el Óscar a la mejor película, conoce la lista de los ganadores

Hollywood, Estados Unidos/"Todo en todas partes al mismo tiempo", dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se llevó el Óscar a la mejor película y corona con la codiciada estatuilla una noche de éxitos en la gala más importante de Hollywood.

La disparatada cinta de ciencia ficción derrotó a "Sin novedad en el frente", "Avatar: El camino del agua", "Los espíritus de la isla", "Elvis", "Los Fabelman", "Tár", "Top Gun: Maverick", "El triángulo de la tristeza" y "Ellas hablan".

La película, que narra las peripecias de la dueña de una lavandería chino-estadounidense que debe luchar contra un supervillano del multiverso que resulta ser una versión de ... su hija, también ganó el Óscar al mejor director, mejor actriz, mejor guión original, mejor montaje y mejor actor y actriz de reparto.

Michelle Yeoh ganó el Óscar a la mejor actriz por "Todo en todas partes al mismo tiempo" e hizo historia en Hollywood al convertirse en la primera asiática en llevarse la codiciada estatuilla.

"Esto es una luz de esperanza y posibilidades. Esto es una prueba de que los sueños se vuelven realidad, y damas, nunca dejen a nadie decirles que han pasado su mejor momento", dijo Yeoh, quien triunfó sobre Cate Blanchett ("Tár"), Ana de Armas ("Rubia"), Andrea Riseborough ("To Leslie") y Michelle Williams ("Los Fabelman").

Brendan Fraser se llevó el Óscar al mejor actor por su emotiva interpretación de un hombre con obesidad mórbida en "La Ballena".

El actor, emocionado hasta las lágrimas al recoger su estatuilla, venció en la prestigiosa categoría a Austin Butler ("Elvis"), Colin Farrell ("Los espíritus de la isla"), Paul Mescal ("Aftersun") y Bill Nighy ("Living").

Mientras que Daniel Kwan y Daniel Scheinert se llevaron el Óscar a mejor dirección por "Todo en todas partes al mismo tiempo" en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

"Esto es extraño, esto lo queremos dedicar a todas las mamás del mundo", dijo Scheinert al recibir la estatuilla. "Estamos orgullosos de nuestro contexto", agregó un emocionado Kwan, de ascendencia asiática, al tomar el micrófono.

"Los Daniels", con su alocada producción de ciencia ficción, la gran favorita de la noche, derrotaron a Martin McDonagh ("Los espíritus de la isla"), Steven Spielberg ("Los Fabelman"), Todd Field ("Tár"), y Ruben Ostlund ("El triángulo de la tristeza").

Conoce la lista completa de los ganadores

Estos son los ganadores en las principales categorías para la 95ª edición de los Premios de la Academia, que se entregaron este domingo en Los Ángeles.

Mejor película

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor director

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor

Brendan Fraser, "La ballena"

Mejor actriz

Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor actriz de reparto

Jamie Lee Curtis, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Mejor película internacional

"Sin novedad en el frente" (Alemania)

Mejor película animada

"Pinocho de Guillermo del Toro"

Mejor documental

"Navalny"

Mejor guión original -

"Todo en todas partes al mismo tiempo" - Daniel Kwan y Daniel Scheinert

Mejor guión adaptado

"Ellas hablan" - Sarah Polley.

Política y mensaje contra la Rusia de Putin

"Navalny", una cinta que se adentra en la tragedia del envenenamiento del prominente opositor ruso encarcelado Alexéi Navalni, se alzó este domingo con el Óscar al mejor documental.

Dirigida por el canadiense Daniel Roher, la investigación repasa el ascenso político de Alexéi Navalni, el atentado al que sobrevivió por poco y su posterior encarcelamiento.

"Y hay alguien que no pudo estar con nosotros esta noche: el líder de la oposición rusa, Alexéi Navalni, permanece en régimen de aislamiento por lo que llama, quiero asegurarme de citar sus palabras correctamente, 'la injusta guerra de agresión de Vladimir Putin en Ucrania'", dijo Roher al recibir la estatuilla.

"Momento inolvidable"

La ceremonia abrió con un homenaje a una de las películas más taquilleras del año, "Top Gun: Maverick". Dos aviones cazas de la Armada estadounidense surcaron el cielo de Los Ángeles mientras las más importantes estrellas de la ciudad de oropel se sentaban en el Teatro Dolby para la glamorosa fiesta del cine.

Un año después de la bofetada que le dio Will Smith a Chris Rock por un chiste que hizo sobre su esposa, Jimmy Kimmel, maestro de ceremonia el domingo, agarró el toro por los cuernos dedicando buena parte de su monólogo inicial al tema.

"Si alguien en este teatro realiza un acto de violencia en algún momento durante el espectáculo, se le reconocerá con un Óscar a mejor actor y se le permitirá dar un discurso de 19 minutos", bromeó Kimmel, en alusión al regreso de Smith al escenario para recoger su premio al mejor actor en la gala del año pasado.

La primera estatuilla de la noche fue para "Pinocho de Guillermo del Toro", la nueva entrega del cineasta mexicano, como mejor película animada.

"La animación está lista para dar el siguiente paso. Todos estamos listos para ello. Por favor, ayúdennos. Mantengan la animación en la conversación", dijo Del Toro, único de los latinos nominados en alzarse este domingo con un Óscar.

La cubana-estadounidense Ana de Armas ("Rubia") perdió frente a Yeoh, y "Le Pupille", producido por el mexicano Alfonso Cuarón, no ganó como mejor cortometraje con actores de carne y hueso.

Uno de los momentos más emocionantes de los primeros 90 minutos de la ceremonia fue la interpretación de "Naatu Naatu", el éxito de la película india "RRR", que se llevó el Óscar a mejor canción original.

Con una vibrante coreografía y más de 20 bailarines, los cantantes Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava le pusieron fuego al escenario.

Lady Gaga, que llegó a la gala a pesar de que inicialmente se informó que no estaría, cantó "Hold my Hand", de "Top Gun: Maverick". Y Rihanna deleitó con su "Lift me Up", de "Pantera Negra: Wakanda por siempre".

La ceremonia se desarrolló sin incidentes, y tuvo tras bastidores un "equipo de crisis" para controlar cualquier incidente no previsto en el guión.

La alfombra roja de los Oscars

La entrega de los Óscar es la fiesta principal de la temporada de premios de Hollywood y los famosos que asisten suelen guardar sus mejores atuendos para esa velada.

El domingo, las estrellas no defraudaron.

A medida que las estrellas llegaron al Teatro Dolby, algunas tendencias se hicieron evidentes: muchos vestidos blancos, plateados y color crema; muchas melenas sueltas y con ondas; trajes con cola; y toques de glamour multicolor.

Aquí hay algunos looks clave de la alfombra roja de los Óscar:

Elegancia discreta

Por primera vez en décadas, los organizadores de la ceremonia de los Óscar cambiaron la alfombra roja por una de tono champán. Y las estrellas respondieron aportando una levedad etérea a sus vestidos, muchos de ellos de color blanco, champán o plata.

Michelle Yeoh, la protagonista de la alocada comedia de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo", cautivó con un delicado vestido de plumas blancas sin mangas de Dior, con su cabello largo suelto, ondeado y rematado con una diadema enjoyada.

"Esta fue la oportunidad perfecta para mostrar que las mamás son superhéroes", declaró Yeoh a la cadena ABC sobre su película, en la que interpreta a la dueña de una lavandería abrumada por problemas que descubre de repente la existencia de universos paralelos.

Jamie Lee Curtis, la ganadora al Óscar a mejor actriz de reparto por su trabajo junto a Yeoh, lució un elegante vestido lleno de brillo de Dolce & Gabbana, que realzaba a la perfección su cabello blanco corto.

También destacó la cubana-estadounidense Ana de Armas con su vestido gris perla estilo sirena, mientras la cantante estadounidense de ascendencia colombiana Sofia Carson lució un vestido blanco de Giambattista Valli.

Y la premio Nobel de la Paz Malala Yousafzai, productora ejecutiva del cortometraje documental nominado al Óscar "Stranger at the Gate", lució un impresionante vestido plateado de lentejuelas con capucha de Ralph Lauren, fruncido en la cintura.

Glamour multicolor

Rosa, morado, amarillo: las nominadas junto a Curtis en la categoría de mejor actriz de reparto aportaron un arcoíris de matices a los Premios de la Academia.

Angela Bassett, la reina Ramonda en "Pantera negra: Wakanda por siempre", lució un vestido Moschino color amatista con escote pronunciado, cola... y muchos diamantes.

Hong Chau, quien obtuvo una nominación por su trabajo junto a Brendan Fraser en "La ballena", rezumaba sofisticación con un vestido de Prada color algodón de azúcar rosado, sin mangas, con cuello mandarín y una inusual cola negra con flecos.

Stephanie Hsu, que interpreta a la hija de Yeoh en "Todo en todas partes al mismo tiempo", se destacó con un vestido rosa chicle de Valentino sin tirantes y con falda amplia, y un peinado con ondas marcadas.

Y la actriz irlandesa Kerry Condon, que compartió cartel con Colin Farrell y Brendan Gleeson en "Los espíritus de la isla", llevó un vestido de Versace amarillo limón con un solo hombro y cola, definitiva tendencia de los Óscar.

Ellos también se hacen notar

Durante años, los hombres de Hollywood se limitaron a usar el esmoquin tradicional en las alfombras rojas. Pero ya no.

La estrella de "Todo en todas partes al mismo tiempo", Harry Shum Jr, abrazó su herencia asiática con un esmoquin blanco con ribetes oscuros y un cinturón a juego.

Y para sus fans de "Glee", bailó un poco en la alfombra roja.

Y la estrella de "Elvis", Austin Butler, lució un esmoquin de Saint Laurent digno de un rey, aunque definitivamente un poco más tradicional que otros de sus looks en la temporada de premios.

Con información de la agencia AFP.