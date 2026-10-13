'Digger', de Tom Cruise, se hunde en la taquilla y proyecta pérdidas millonarias

La caída de "Digger" se produce al tiempo que el legendario estudio es absorbido por Paramount Skydance, que la semana pasada completó la adquisición de Warner Bros Discovery, una fusión que da paso a un gigante mediático de televisión, noticias y cine, bajo el control del empresario David Ellison.

Los Angeles, Estados Unidos/"Digger", la comedia oscura protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu, se hundió en la taquilla en su segundo fin de semana y proyecta pérdidas millonarias para el estudio Warner Bros.

La sátira medioambiental, que trae a Cruise en la piel de un magnate petrolero, no conquistó a la crítica ni a la audiencia y, según los expertos, se convirtió en un riesgo que no valió la pena para el estudio que este año conquistó el Óscar con "Una batalla tras otra".

Tras dos semanas en cartelera, la cinta ha recaudado 14,4 millones de dólares en América del Norte y 35,3 millones en la taquilla global, números que hacen proyectar pérdidas por alrededor de 245 millones de dólares.

"Financieramente tiene que ser considerado un desastre", dijo a AFP Christopher Rosen, editor jefe de la publicación The Ankler.

"Costó entre 160 y 180 millones de dólares, sin contar los gastos publicitarios, y no ha recaudado prácticamente nada en la taquilla", agregó.

Daniel Loria, de Boxoffice, subraya que la cinta fue aprobada durante la gestión de los salientes directores ejecutivos de Warner Bros., Pam Abdy y Michael De Luca, quienes se hicieron un nombre otorgando recursos y presupuestos de estudio a los cineastas para trabajar en películas originales e innovadoras.

"A veces funciona, y otras veces no", comentó el analista.

La caída de "Digger" se produce al tiempo que el legendario estudio es absorbido por Paramount Skydance, que la semana pasada completó la adquisición de Warner Bros Discovery, una fusión que da paso a un gigante mediático de televisión, noticias y cine, bajo el control del empresario David Ellison.

Cine "de autor"

"Digger", coinciden los expertos, es una película de corte artístico protagonizada por una de las mayores estrellas de cine de todos los tiempos, pero bajo una perspectiva latinoamericana.

"Esta película nunca iba a conquistar a una audiencia general, no creo que fue diseñada para eso", dijo Loria.

"La cinta aprovecha cada oportunidad para empujar a la audiencia hacia direcciones incómodas", agrega.

El analista subraya además que es una producción "hecha por un cineasta latinoamericano que critica las actitudes de los ultrarricos en la sociedad y la cultura estadounidense".

Las audiencias estadounidenses "no aceptan fácilmente" películas que critican su cultura, "especialmente cuando son hechas por extranjeros".

Pero las expectativas generadas por la participación de Cruise, cuya exitosa "Top Gun: Maverick" fue parte de la recuperación de la taquilla tras la pandemia, acentuaron aún más la caída.

"Tienes posiblemente a la mayor estrella de cine del mundo, Tom Cruise. Estaba literalmente en todas partes promocionando esta película. Estaba muy entusiasmado con la película y con trabajar con Alejandro Iñárritu (...) así que, gracias al poder de convocatoria de Tom Cruise, la película tuvo una enorme visibilidad", dijo Paul Dergarabedian, responsable de tendencias del mercado de la firma Rentrak.

"Todo lo que haga va a estar bajo la lupa", comentó.

Pero esta película y este papel son muy diferentes de los títulos más recientes de Cruise, estrella de otras exitosas cintas de acción como la franquicia de "Misión Imposible".

Los números, sostuvo Loria, se corresponden con el tipo de cine que realiza González Iñárritu, "menos preocupado con la taquilla que con tener una intención artística por detrás".

"Lamentablemente, fue promocionada como una película para una audiencia general, cuando en realidad es un cine de autor", señala.