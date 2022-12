Qué dijo la famosa influencer de 'me amo, te amo' sobre el ganador del Mundial de Catar

La colombiana que afirma tener la capacidad 'sobrenatural' de comunicarse con los extraterrestres a través de frecuencias sonoras especiales fue consultada sobre el futuro ganador de la Copa del Mundo y su respuesta dejó descolocado a más de uno.

Mafe Walker, una mujer de origen colombiano se ha hecho muy famosa en los últimos meses por 'hablar lenguaje interespacial', lo que según ella, le permite comunicarse con los extraterrestres.

La mujer comparte frecuentemente en su cuenta de TikTok lo que describe como "contactos con otras dimensiones", en los cuales habla una lengua no reconocible y casi todos sus videos son grabados desde lugares arqueológicos de México, como la antigua ciudad de Teotihuacán.

"En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores", dice en unos de sus videos.

En ocasión del Mundial de Catar y aprovechando la popularidad que ha adquirido, Walker fue entrevistada por un programa colombiano en el que respondió toda clase de preguntas con respecto a su estilo de vida. Además, habló sobre la comunicación que tiene con los seres galácticos.

La colombiana también aseguró en la emisora que ella es una extraterrestre y que decidió reencarnar en un cuerpo femenino, llevando su alma y su esencia para compartir estos conocimientos con todos los seres humanos.

“Antes de encarnar en este cuerpo físico, venir a esta tierra, mi alma y mi esencia, vienen de las estrellas. Vengo de Pléyades Arcturus Sirio y cuando yo vengo acá a encarnar traigo toda la tecnología, la información de las estrellas. Es que es recordar y traerlo a esta dimensión a la tierra en este cuerpo humano”, precisó la influencer.

Al ser consultada por el futuro ganador de la Copa del Mundo, Walker aseguró que a los extraterrestres no les gusta el fútbol, una respuesta que dejó descolocado a presentador del programa.

“No vemos fútbol. Estamos en la nave, amor. Eso sí, no sé, los extraterrestres no sabemos nada sobre el fútbol”, afirmó la mujer, que puntualizó que ese tipo de cosas no hacen parte de su propósito en el planeta Tierra.