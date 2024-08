'Me arruinó' | Director de Rust habla por primera vez desde la fatídica muerte de Halyna Hutchins

El accidente tuvo lugar en un set de filmación en Nuevo México, cuando el actor Alec Baldwin disparó accidentalmente una pistola de utilería que estaba cargada con munición real. La bala hirió de muerte a Hutchins, directora de fotografía, y también hirió a Souza, que estaba junto a ella en ese momento. Este trágico suceso conmocionó a la industria cinematográfica y puso en el centro del debate la seguridad en los sets de rodaje.

“Cuando le digo a alguien que me arruinó, no me refiero a que destruyó mi carrera, sino que internamente la persona que era simplemente desapareció", confesó el director, describiendo el profundo impacto emocional del accidente.

Souza recordó con tristeza a Hutchins, quien murió por el mismo disparo que lo lesionó: "Ella debería estar haciendo películas de estudio grandes. Debería haber superado una película del tamaño de la nuestra. Debería haber estado haciendo películas de $100 millones, no de $7.5 millones. Cualquiera que haya trabajado con ella sabía lo que tenía y lo que era", expresó, lamentando la pérdida de un talento extraordinario.

Alec Baldwin, quien fue inicialmente acusado de homicidio involuntario, vio su caso desestimado el mes pasado luego de que se revelara que los fiscales ocultaron pruebas esenciales. Al conocer la decisión, Baldwin agradeció a quienes lo apoyaron: "Hay demasiadas personas que me han apoyado a las que debo agradecerles. A todos ustedes, nunca sabrán cuánto aprecio su amabilidad hacia mi familia".

Por otro lado, la armera de la película, Hannah Gutierrez-Reed, fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a dieciocho meses de prisión. Los fiscales argumentaron que su negligencia al no revisar adecuadamente las municiones y al no proporcionar a Baldwin un entrenamiento de seguridad adecuado fue un factor determinante en el accidente.

A pesar del dolor y la devastación, Souza decidió completar Rust como una forma de honrar la memoria de Hutchins y apoyar a su familia. "Sabía que terminar la película beneficiaría financieramente a la familia de Halyna, y eso es muy importante para mí", explicó. Souza también destacó la importancia de que el público vea la última obra de Hutchins, considerándola una parte significativa de su legado.

El director también tomó la decisión de eliminar por completo de la película la escena en la que ocurrió el disparo, afirmando que "desaparece en su totalidad".

Souza ofreció un relato vívido del accidente, describiendo el sonido del disparo como "mucho más fuerte" que los disparos de fogueo habituales, comparándolo con "un magnum, como un arma de ‘Harry el Sucio’". Souza recordó cómo se sintió físicamente tras ser herido: "Se sintió como si un caballo me hubiera pateado en el hombro o alguien me hubiera golpeado con un bate. El lado derecho de mi cuerpo se volvió completamente insensible, pero también dolía al mismo tiempo".

Aunque Souza ha mantenido una relación profesional con Baldwin durante la finalización de la película, dejó claro que esta relación es estrictamente laboral: "No somos amigos. No somos enemigos. No hay relación".

El director también compartió lo devastado que se sintió después del incidente, revelando: "Recuerdo específicamente haberme ido a dormir esa noche esperando no despertarme al día siguiente. Esperaba desangrarme durante la noche porque no quería estar más tiempo por aquí".

La película Rust narra la historia de un delincuente envejecido y su nieto sentenciado a muerte por un homicidio accidental. Ahora la cinta lleva consigo un peso emocional adicional, reflejando la tragedia que marcó su producción.