'Fue muy duro' | Arnold Schwarzenegger habla del escándalo de infidelidad que protagonizó

El actor de Terminator, de 75 años, quien tiene cuatro hijos con su ex Maria Shriver, Katherine de 33 años, Patrick, 29, Christopher, 25 y Christina, 35, portagonizó uno de los escándalos más mediáticos de Hollywood luego que se destapara su infidelidad con la que fue su ama de llaves por dos décadas y con la que tuvo un hijo, Joseph Baena de 25 años.

“La gente recordará mis éxitos y también recordará esos fracasos”, se le ve diciendo en el tráiler de su próxima serie documental ‘Arnold´ en Netflix, que se estrenará el 7 de junio,

Luego menciona su matrimonio con Maria, con quien se casó en 1986 y sobre su engaño agregó, “Fue un tiempo muy difícil para mi matrimonio y en la relación con mis hijos, ya le he causado demasiado daño a mi familia y ahora tengo que vivir con eso por el resto de mi vida”.

Medios informaron que Maria habría solicitado el divorcio apenas se supo sobre la infidelidad de Schwarzenegger.

Arnold también habla sobre cómo no abandonó su carrera cinematográfica y política tras el escándalo y dijo, “Bueno, porque en mi visión no estaba rendirme. Mi visión estaba en escalar esa montaña”.

“Hay problemas y problemas, pero quiero hacer las cosas que la gente le llama ‘imposibles’” agregó. “Siempre estas hambriento, nunca estas satisfecho”.

El amorío con Mildred Baena duró 15 años y a menudo ocurría en su casa familiar mientras Shriver viajaba por trabajo.

El descubrimiento de que Joseph era hijo de Schwarzenegger no fue hasta que él tenía alrededor de siete u ocho años. “Simplemente me pareció que había algo raro, que empezó a parecerse a mí” dijo el ex gobernador en una entrevista con 60 Minutes en el 2012. El cuidó de Joseph económicamente durante toda su niñez, y Mildred continuó trabajando para ellos hasta que Maria la confrontó y luego a su esposo y su oscuro secreto salió al aire.

Fue uno de los peores escándalos en ese tiempo y arrastró al actor a su peor momento. Todo estalló en el 2011 cuando estaba dejando huella como gobernador de California. Poco a poco se fueron conociendo más detalles, como que la amante esperaba a su hijo, al mismo tiempo que Maria estaba embarazada de Chistopher, uno de sus cuatro hijos juntos.

Sin embargo, parece que las heridas del pasado han sanado y ahora el actor de Hollywood tiene una muy buena relación con su ex esposa con quien comparte navidades, cumpleaños y otros eventos especiales, al igual que con todos sus hijos.

El documental también mostrará, por primera vez, imágenes nunca antes vistas de sus tiempos de fisiculturista, carrera por la cual se hizo conocido primero, antes de llegar a Hollywood. También se cuentan anécdotas y reflexiones sobre cómo se hizo su salto del cine a la política con mucho éxito. “Puedes sufrir una lesión y toda esa cuestión atlética se acaba. Pero la única cosa que nadie te puede quitar es tu mente. Yo busqué otro desafío, la política” agregó.

La serie documental de Arnold Schwarzenegger estrena en Netflix el 7 de junio en donde se habla de su carrera en el cine, deportes y la política, pero también se abre sobre su vida personal y sus errores. Esta mini serie documental de tres partes narra imágenes e historias nunca antes vistas del viaje de Schwarzenegger desde la Austria rural hasta los escalones más altos del sueño americano.