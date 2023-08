¡Escándalo! Exjugador de la NFL que inspiró la película 'Un sueño posible' afirma que nunca fue adoptado

El exjugador de la NFL Michael Oher, cuya historia inspiró la película ganadora del Oscar "The Blind Side" [Un sueño posible] ha presentado una demanda ante los tribunales para poner fin a la tutela de Sean y Leigh Anne Tuohy sobre él.

Michael Oher afirma que los Tuohy nunca lo adopaton legalmente y en cambio se valieron de artimañas para engañarlo con el fin de que firmara la tutela, un documento que les otorgaba la autoridad para hacer tratos por él, el cual le dijeron no tenía diferencia con la adopción. En ese entonces Oher apenas tenía 18 años y no sabía lo que estaba firmando.

El exjugador de la NFL alega que bajo esta figura de la tutela, los Tuohy se enriquecieron ganando millones de dólares a su costa, sin que ello le fuera retruibuido a él también.

Según la petición, presentada el 14 de agosto en el Tribunal de Sucesiones del Condado de Shelby y obtenida por la revista People, Oher alega que, sin saberlo, autorizó a la pareja a ser sus tutores en 2004 cuando tenía 18 años.

“Michael confió en los Tuohy y firmó donde le dijeron que firmara”, afirma el expediente legal. “Sin embargo, lo que firmó, y Michael, no eran documentos de adopción, o el equivalente a los documentos de adopción”.

A lo largo su carrera en la NFL, Michael Oher jugó durante ocho temporadas para los Ravens, Los Tennessee Titans y con Carolina Panthers. Con los Ravens logró el anillo de campeón del Super Bowl en el 2013 al derrotar en la final a los San Francisco 49ers.

¿Por qué está demandando a los Tuohy?

“Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023 cuando se enteró de que la tutela a la que accedió, sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy”, detalló su abogado, Gerard Stranch IV.

En los documentos que el representante legal presentó en un tribunal de Tennessee detalló cuáles eran los dos puntos de molestia de su cliente.

“Su relación se deterioró cuando supo que él era el único miembro de la familia que no recibía cheques de ganancias por la película y se fracturó de forma permanente cuando se dio cuenta de que no era adoptado, por lo que no era parte de la familia”, subrayó.

“La mentira de la adopción de Michael es una en la que Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de Michael Oher, un joven crédulo cuyo talento atlético podía explotarse para su propio beneficio”, reiteró Gerard Stranch.

Michael Oher espera una orden judicial para que la familia Tuohy no haga uso lucrativo de su nombre y le devuelvan lo que le corresponde de regalías por la película.

The Blind Side

Protagonizada por Sandra Bullock y Tim McGraw, The Blind Side [Un sueño posible] está basada en la historia real de Michael Oher, un chico con grandes habilidades para el fútbol americano que es adoptado por una familia blanca acaudalada.

Por su interpretación de Leigh Anne Tuohy, Sandra Bullock el Óscar a la mejor actriz, el Globo de Oro a la mejor actriz dramática y el Premio del Sindicato de Actores a la mejor actriz. El filme también fue candidato a mejor película.

The Blind Side superó los 200 millones de dólares en la taquilla estadounidense y 300 en la global, lo que convirtió a Bullock en la primera actriz en superar dicha cantidad con una película protagonizada por una mujer.

*Con información de www.elfinanciero.com.mx*