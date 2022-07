¡Escandaloso! El padre de Elon Musk tuvo un segundo hijo con su hijastra

Según informa The New York Post, Errol Musk de 76 años, ha vuelto a ser padre de un segundo hijo con nada más y nada menos que con su hijastra, Jana Bezuidenhout.

El patriarca Musk confesó que la niña nació en el 2019, pero no fue hasta el pasado miércoles que confirmó la noticia en el diario The Sun con una frase muy propia del clan Musk: "Lo único para lo que estamos en la tierra es para reproducirnos".

Errol y Jana Bezuidenhout de 35 años ya comparten un niño de 5 años, Elliot Rush, nacido en 2017.

Al igual que su hijo Elon, Errol dijo que también comparte el deseo de procear hijos y su admisión se produjo solo una semana después de que se revelara que Elon tuvo dos hijos con una ejecutiva de su compañía de inteligencia artificial Neuralink, semanas antes de que naciera su segundo hijo con su ex novia Grimes. Errol además confesó que no "planificó" el embarazo de Jana, con la que ya no vive desde hace tiempo citando su diferencia de edad de 41 años.

“No es práctico. Tiene 35 años. Eventualmente, si todavía estoy cerca, ella podría terminar conmigo", declaró Errol.

"Cualquier hombre que se case con una mujer más joven, incluso si te sientes muy animado, va a ser agradable durante un tiempo, pero hay una gran brecha y esa brecha se va a mostrar". — Errol Musk - Empresario

El árbol genealógico de Musk es complicado, y crece cada día más. Errol tiene siete hijos, mientras que Elon ha engendrado 10 hijos.