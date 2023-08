¡Le hackearon la cuenta! Exconcursante de The Bachelorette desmiente que haya fallecido por depresión

Josh Seiter, exconcursante del reality show norteamericano "The Bachelorette" desmintió el comunicado que su propia familia publicó en su cuenta de Instagram en donde se señalaba que el modelo había fallecido tras una larga lucha contra la depresión y la ansiedad. Seiter afirmó que fue víctima de un hackeo y que no fue hasta 24 horas después de recuperar su cuenta que pudo alertar a sus seguidores sobre las malvadas intenciones de estos delincuentes cibernéticos.

Los principales medios estadounidense se hicieron eco de la noticia debido a que el comunicado había sido publicado en su propia cuenta de Instagram por su familia. Además, Seiter de 37 años siempre se ha caracterizado por compartir con sus seguidores de una manera muy honesta su lucha contra la depresión y la ansiedad, por lo que no hubo duda de la información.

El anuncio de su muerte se produjo apenas cuatro días después de que el modelo, que participó en la temporada 11 de "The Bachelorette" en 2015, publicara en las redes sociales sobre sus problemas de salud mental.

"Con profundo pesar compartimos la trágica noticia de la inesperada muerte de Joshua". Como todos los que lo conocieron, Joshua siempre fue una luz increíblemente brillante en un mundo cada vez más oscuro. Su valiente voz y su espíritu indomable ayudaron a miles de personas en sus momentos más oscuros a sentirse menos solos. Aunque nuestro duelo por la partida de Joshua es un dolor inmensurable, encontramos consuelo en saber que él está finalmente en paz", decía parte del mensaje que luego fue eliminado.

En el comunicado de la familia no se reveló la supuesta causa de muerte de Joshua, pero estos inescrupulosos llegaron al límite de incluir un número de teléfono para las personas que en estos momentos están experimentando una crisis de salud mental.

Seiter trabaja como modelo y actor de películas para adultos. A principios de 2023, el exconcursante de "The Bachelorette se declaró bisexual", y desde que se dio a conocer, Seiter siempre fue abierto con sus seguidores acerca de su lucha con los problemas de salud mental que ha padecido desde muy joven.

De hecho, en julio de 2021, Seiter reveló que había intentado suicidarse anteriormente y que había luchado contra el trastorno bipolar, el trastorno de ansiedad general y el trastorno obsesivo compulsivo. "Pero me niego a rendirme", escribió en la leyenda de Instagram.

Un año después, se sinceró sobre las luchas que superó cuando tenía poco más de 20 años en una publicación en Instagram. A continuación lo compartimos:

'Cuando tenía 21 años estaba completamente catatónico y me internaron en un pabellón psiquiátrico. Cuando tenía 22 años intenté quitarme la vida. A los 23 años me sometí a una terapia de electroshock", subtituló una selfie. "Más tarde ese año aproveché todas las fuerzas que tenía y solicité ingresar a la facultad de derecho. A los 25 años me gradué en la facultad de derecho como el mejor de mi clase. A los 30 me convertí en uno de los defensores de la salud mental más seguidos en línea y en uno de los principales creadores de OF. Con casi 36 años, la vida es casi perfecta. Nunca te rindas. Tu historia aún no está escrita. Cada capítulo conduce a un final más perfecto. Lo prometo ❤️ ".

Su último mensaje en Instagram es una selfie de él sonriendo, con el mensaje: "Sobreviviendo la depresión y la ansiedad, un día a la vez, con una sonrisa".