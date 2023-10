Falleció la actriz Suzanne Somers tras luchar por más de 23 años contra el cáncer de mama

La actriz y escritora, Suzanne Somers, quien alcanzó popularidad en la década de los 70 por su interpretación de una rubia tonta y encantadora en la serie norteamericana Three's Company, falleció el pasado domingo a los 77 años tras una dura y prolongada batalla contra el cáncer de mama. Somers falleció pacíficamente y en compañía de su familia en su residencia de Palm Springs, California, un día antes de su cumpleaños, según reveló la revista People.

"Su familia se reunió para celebrar su 77 cumpleaños el 16 de octubre, pero en cambio, celebrarán su extraordinaria vida y querrán agradecer a sus millones de fans y seguidores que la amaron muchísimo", señala un comunicado difundido por su agente.

Suzanne Somers padeció de cáncer de mama durante más de 23 años y cuando parecía que ya lo había superado por completo, anunció en julio pasado que la enfermedad había regresado.

“Como cualquier paciente con cáncer, cuando sientes ese temor de que 'ha vuelto', se te hace un nudo en el estómago. Pero luego me pongo mi equipo de batalla y voy a la guerra”, dijo a Entertainment Tonight en ese momento. "Este es un campo de batalla familiar para mí y soy muy fuerte".

Somers fue diagnosticada por primera vez en el año 2000 y anteriormente había luchado contra el cáncer de piel. La actriz enfrentó algunas reacciones negativas por su dependencia de lo que ella describe como un estilo de vida orgánico y libre de químicos para combatir el cáncer. Se opuso al uso de la quimioterapia en libros y en plataformas como “The Oprah Winfrey Show”, que generó críticas de la Sociedad Estadounidense del Cáncer.

Comenzó a actuar a finales de la década de 1960 y obtuvo su primer crédito en la película de Steve McQueen "Bullitt". Pero la atención realmente se centró cuando fue elegida para interpretar a la rubia que conducía el Thunderbird blanco en la película de 1973 de George Lucas, “American Graffiti”. Su única frase fue pronunciar las palabras "Te amo" al personaje de Richard Dreyfuss.

En su audición, Lucas simplemente le preguntó si sabía conducir. Más tarde dijo que ese momento "cambió su vida para siempre".

Apareció en muchos programas de televisión en la década de 1970, incluidos "The Rockford Files", "Magnum Force" y "The Six Million Dollar Man", pero su papel más famoso fue en "Three's Company", que se emitió en ABC de 1977 a 1984.

En ella, Suzanne Somers encarnaba a Chrissy Snow, una de las dos compañeras de apartamento (la otra, Janet Wood, era interpretada por Joyce DeWitt) que acepta alquilar la tercera habitación al estudiante de cocina Jack Tripper, papel a cargo de John Ritter, y quien debe fingir que es gay para cumplir con las reglas del edificio. El show, uno de los más populares de la época, se emitió entre los años 1977 y 1984, aunque la intérprete fue despedida en 1980 en medio de un pulso por un aumento de salario. Los ejecutivos le ofrecieron solo un incremento de 5.000 dólares. Sommers no participó en la grabación de dos episodios, ante lo cual ABC la despidió y en las temporadas siguientes fue reemplazada por diversas actrices.

*Con información de AP y EFE*