Falleció Art Evans, actor de ‘Duro de Matar 2’, a sus 82 años

Evans murió pacíficamente el sábado, rodeado de su familia, según informó su esposa, Babe Evans, quien declaró en un emotivo mensaje: “Art no solo fue un actor increíble, sino también un esposo devoto, amigo y fuente de luz para todos los que lo conocieron. Su risa, pasión y amor por la vida serán profundamente extrañados”.

Con una carrera que abarcó más de cuatro décadas y más de 120 papeles, Art Evans se consolidó como un actor multifacético. Su interpretación de Leslie Barnes, el experto en la torre de control en Duro de Matar 2 (1990), junto a Bruce Willis, sigue siendo uno de sus roles más recordados. En esta secuela de acción, aportó intensidad y humanidad al enfrentarse a terroristas en el Aeropuerto Internacional Dulles.

Su talento también brilló en A Soldier’s Story (1984), un drama histórico que abordó el racismo en el ejército estadounidense durante la era de las leyes Jim Crow. En esta cinta, Evans encarnó al soldado James Wilkie, compartiendo pantalla con figuras como Howard Rollins y un joven Denzel Washington. La película fue un éxito crítico y financiero, logrando tres nominaciones al Óscar, incluida la de Mejor Película.

Entre sus otros papeles destacados se encuentran sus actuaciones en Leadbelly (1976), Fright Night (1985), Tales from the Hood (1995) y The Story of Us (1999). En televisión, dejó su marca en series como MASH*, The X-Files, Monk y Everybody Hates Chris, además de ser recordado como el padre de Ron Johnson en A Different World.

Incluso en la última etapa de su vida, Evans continuó trabajando. Su papel final fue como actor de voz en la serie de Disney+ The Proud Family: Louder and Prouder, demostrando su compromiso inquebrantable con su oficio.

Evans no solo será recordado por su versatilidad actoral, sino también por su calidez y humanidad. El dramaturgo LaDarrion Williams, quien tuvo la oportunidad de trabajar con él, escribió en X: “Era genuino y tomaba el arte del teatro muy en serio. Descansa en paz”.

Los homenajes inundaron las redes sociales tras la noticia de su fallecimiento. Un usuario escribió: “¡RIP al legendario Art Evans! Uno de los grandes actores afroamericanos de todos los tiempos”, mientras que otro agregó: “Mis más sinceras condolencias a la familia, amigos, colegas y fans del Sr. Art Evans. Que descanse en paz”.