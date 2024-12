Yailin La Más Viral desata nueva controversia con mensajes y tiradera a 'su ex' Anuel

La relación entre ambos artistas, que terminó antes del nacimiento de su hija, sigue siendo tema de debate público debido a las constantes declaraciones y revelaciones en redes sociales y escenarios.

En su reciente presentación en la isla, Yailin interpretó un fragmento de su nueva canción “Silla” y no perdió la oportunidad de enviar un mensaje directo a Anuel y a su actual pareja. “Yo quería ser su hermana, pero adivina, yo soy la p#$% de su marido. Tú no das nota. Muchas fotos, muchos videos, pero tu marido no te quiere”, dijo la dominicana frente a su público, generando una oleada de reacciones tanto entre sus seguidores como en las plataformas digitales.

Estas palabras no solo fueron interpretadas como una tiradera hacia el reguetonero, sino también como una indirecta hacia su nueva pareja sentimental. La polémica creció rápidamente, y los fanáticos comenzaron a especular sobre el alcance de sus declaraciones y los posibles conflictos subyacentes en la relación de Anuel.

Te puede interesar: Trabajadoras sexuales en Zimbabue recurren a calcetines de bebés ante la falta de preservativos

Te puede interesar: Del modelaje a las calles por culpa de las drogas, la trágica historia de Andrés Giraldo

Además de sus declaraciones en el escenario, Yailin utilizó su cuenta de Instagram para publicar capturas de pantalla de conversaciones privadas con Anuel AA. Según los mensajes, fechados el 25 de octubre, Anuel habría confesado que aún tiene sentimientos por ella:

“Te lo juro que yo te amo como si nunca nos hubiéramos dejado. Te amo hasta más. Me encantas, no sabes cómo me descontrolas y me dominas. Te prometí ser tu familia para siempre, ¿te acuerdas? Y nunca dejarte sola no importa qué. Te amo, mujerón mío. Yo soy tuyo y lo sabes. Te adoro, mi Yaya”, se lee en los mensajes publicados por Yailin.

Estas publicaciones han avivado nuevamente la controversia, especialmente porque Yailin ha acusado en repetidas ocasiones a Anuel de no cumplir con la manutención de su hija. Según la artista, sus acciones buscan exponer al reguetonero para que asuma sus responsabilidades como padre.

El reciente lanzamiento de Yailin, titulado “Silla”, se ha convertido en un fenómeno viral desde su estreno. La canción, que mezcla confesiones y ataques, incluye referencias que muchos creen están dedicadas a Anuel AA. En el tema, Yailin narra episodios de su vida personal y hasta expone situaciones íntimas que, según ella, reflejan la incapacidad del reguetonero para superar la relación que tuvieron.

A pocas horas de su estreno, el sencillo acumuló millones de reproducciones en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram, consolidando a Yailin como una figura polémica pero influyente en el género urbano.

La relación entre Yailin y Anuel AA siempre estuvo rodeada de atención mediática. Tras su separación, ambos han protagonizado múltiples enfrentamientos públicos, lo que ha dividido a sus seguidores. Mientras algunos aplauden a Yailin por alzar la voz, otros la critican, argumentando que sus acciones son un intento de llamar la atención.

Por su parte, Anuel ha optado por mantenerse en silencio, sin emitir comentarios sobre las recientes declaraciones de su expareja. Sin embargo, el interés del público no cede, y cada movimiento de ambos artistas sigue siendo analizado por fanáticos y detractores.

Con cada nueva declaración, publicación o canción, Yailin La Más Viral continúa marcando la agenda mediática del género urbano. Aunque la relación con Anuel AA terminó oficialmente, su historia parece estar lejos de cerrarse, manteniendo a ambos artistas en el ojo del huracán.