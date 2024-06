Muere Bill Cobbs, legendario actor de 'Una noche en el museo' y 'El guardaespaldas'

Bill Cobbs murió el pasado 25 de junio mientras estaba en su casa de Riverside, California, anunció su representante Chuck I. Jones. La familia del actor y sus allegados en la industria cinematográfica expresaron su tristeza y condolencias por su partida, aclarando que se habría tratado de una muerte pacífica por causas naturales.

Thomas G. Cobbs, hermano del actor publicó en sus redes sociales: "Nos entristece compartir el fallecimiento de Bill Cobbs. Falleció pacíficamente en su casa de California. Era un amado compañero, hermano mayor, tío, padre sustituto, padrino y amigo, recientemente celebró felizmente su 90 cumpleaños rodeado de sus queridos seres queridos”.

Cobbs fortaleció su nombre en Hollywood gracias a su papel en películas de renombre como 'El guardaespaldas' (1992) protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston, y 'Una noche en el museo' (2006) protagonizada por Ben Stiller. También hizo parte de 'El sótano del miedo' (1991), 'Demolition Man' (1993), 'The Wonders' (1996) y 'Oz: Un mundo de fantasía' (2013).

Sin embargo, antes de iniciar una carrera en el cine en 1974 Cobbs se desempeñó en distintas áreas que no tenían qué ver con la actuación, ganando habilidades que puso a prueba en sus papeles.

Bill Cobbs, cuyo nombre completo es Wilbert Francisco Cobbs, nació el 16 de junio de 1934 en Cleveland, Ohio. Antes de embarcarse en su carrera actoral.

Sirvió en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos durante la década de 1950. Este periodo en el ejército le dio disciplina y habilidades que más tarde aplicarían en su vida profesional.

Después de su servicio militar, Cobbs trabajó como vendedor de coches en Cleveland. Este trabajo le permitió desarrollar habilidades de comunicación y persuasión, que serían útiles en su futura carrera actoral.

También trabajó en una fábrica de neumáticos, lo que le proporcionó una perspectiva del trabajo manual y la importancia del esfuerzo y la dedicación.

Cobbs trabajó en IBM como ingeniero mecánico, donde adquirió conocimientos técnicos y una sólida ética de trabajo.

A la edad de 36 años, Cobbs decidió perseguir su pasión por la actuación. Se mudó a Nueva York y comenzó su carrera actoral en el teatro, trabajando en producciones fuera de Broadway y en pequeños papeles en televisión. Su primer gran éxito llegó con la película "The Taking of Pelham One Two Three" en 1974. A partir de ahí, su carrera despegó, llevándolo a actuar en más de 190 películas y programas de televisión.