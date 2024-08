Actriz de 'Black Panther' fallece tras realizarse un procedimiento médico en Sudáfrica

Connie Chiume falleció a los 72 años el martes 6 de agosto del año en curso, durante un procedimiento médico en el Garden City Hospital de Johannesburgo, Sudáfrica, así lo comunicó su familia: “La familia Chiume lamenta informar del fallecimiento de la internacionalmente aclamada actriz ganadora de premios, Connie Chiume”, dijeron a través de su cuenta de Instagram.

El hijo de la actriz, Nongelo Chiume, mencionó que su madre murió luego del procedimiento médico, aunque no dijo de qué se trataba este. Sin embargo, Connie Chiume había revelado en varias entrevistas que tuvo problemas de salud relacionados con la hipertensión o presión arterial alta, una condición crónica que podía aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares si no se manejaba adecuadamente.

¿Quién fue Connie Chiume?

Chiume se hizo toda una celebridad tras participar en producciones como Warriors from Hell, The Line, I Dreamed of Africa, Yizo Yizo, Zone 14, Home Affairs, Blessers, Umama y Jewel, papeles que le sirvieron de guía para entrar a formar parte del elenco de la película ganadora del Oscar, Black Panther en 2018, donde interpretó a la anciana Zawavari, quien era miembro del Consejo Tribal Wakandiano y posteriormente en la secuela de 2022 Black Panther: Wakanda Forever, en donde asumió el lugar del líder Zuri, que fue interpretado por Forest Whitaker.

“Fui allí y me dieron un papel que tenía que hacer. Me di cuenta de que se trataba de un africano que se dirigía a la nación. Me puse mis galas africanas, me aprendí mis líneas. Lo hice lo mejor que pude. Recuerdo que en aquella época solía ir a muchas audiciones”, dijo en una entrevista.

Chiume también hizo parte del musical Black Is King de Beyoncé, interpretando a la madre de Simba, Sarabi.