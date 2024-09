Arrestan a reconocido actor de 'Pablo Escobar' por brutal agresión a su pareja

El reconocido actor Fernando Arango, recordado por sus papeles en populares producciones como Vecinos y La Reina del Flow, se encuentra en el centro de una polémica tras ser detenido el 5 de septiembre en Manizales.

Juliana García ofreció detalles del incidente en una entrevista con el programa La Red. Según su relato, tras una reunión con amigos, la pareja regresó a su hogar cerca de las 11:30 p.m. y poco después comenzó una discusión.

“Me desperté al escuchar a Fernando orinándose en el closet. Le grité: ‘¿Qué te pasa? Cochino’. Fue entonces cuando comenzó a golpearme. No tenía cómo defenderme, ni siquiera pude arañarlo”. Los gritos de auxilio de García alertaron a los vecinos, quienes llamaron a las autoridades.

La Policía llegó rápidamente al lugar y, tras varios intentos fallidos de diálogo con Arango, las fuerzas del orden se vieron obligadas a forzar su entrada al apartamento. Allí encontraron al actor resistiéndose, mientras los gritos de García continuaban de fondo. Posteriormente, Arango fue detenido en flagrancia y judicializado por cargos de violencia intrafamiliar.

Sin embargo, el actor no aceptó los cargos y su abogado sostiene que no se trató de un caso de maltrato intrafamiliar, sino de “una riña entre amigos con derechos”.

La defensa de Arango argumentó que, al no mantener una relación sentimental formal ni convivencia con García, no puede considerarse como un caso de violencia intrafamiliar. “Mi cliente no mantiene ningún tipo de relación sentimental con la persona afectada. Lo ocurrido fue una disputa entre ambas personas, pero no se puede catalogar como maltrato intrafamiliar”, afirmó el abogado del actor.

A pesar de esto, el juez del caso decidió imponer una medida de aseguramiento no intramural, lo que implica que Arango no irá a prisión mientras se desarrolla el proceso. Asimismo, se le ordenó mantener distancia de Juliana García, quien ha expresado su temor por las agresiones sufridas y agradeció a las autoridades por su rápida intervención.

El caso sigue en curso y ha desviado la atención del público de la carrera artística de Fernando Arango hacia una controversia que pone de relieve el debate sobre la violencia de género en Colombia. Mientras tanto, las imágenes de la captura del actor, divulgadas por La Red, han generado una ola de reacciones tanto en redes sociales como en medios nacionales.

Este suceso ha despertado nuevamente la conversación sobre la importancia de proteger a las víctimas y garantizar justicia en situaciones de abuso, un tema de suma relevancia en el contexto de los derechos humanos y la prevención de la violencia intrafamiliar.