¡Confirmado! Warner prepara una película de Game of Thrones

Según reveló The Hollywood Reporter, Warner Bros. está en las primeras fases de desarrollo de al menos una película basada en el vasto universo creado por George R. R. Martin en su serie de novelas Canción de hielo y fuego.

Aunque aún no se ha confirmado ningún director, elenco o guionista para el proyecto, las fuentes aseguran que la idea está en pleno desarrollo: “Varias fuentes describen el proyecto como una etapa muy temprana de desarrollo, sin cineasta, elenco o guionista aún asignados. Pero la compañía (Warner Bros) está interesada en explorar la idea de que Westeros invada los cines”, señaló el medio. Este movimiento podría marcar un cambio en la estrategia de Warner Bros. respecto a su tratamiento de una de las franquicias más rentables de MAX.

Te puede interesar: ‘La Sustancia’ | La película de terror que traumó a la audiencia, llega a streaming

Te puede interesar: 'Los Niños Perdidos': Netflix estrena el documental de los hermanos indígenas que sobrevivieron 40 días en la selva de Colombia

La serie original, emitida entre 2011 y 2019, se consolidó como un fenómeno cultural con ocho temporadas y múltiples reconocimientos, generando además dos spin-offs hasta el momento: House of the Dragon y Tales of Dunk and Egg. No es sorpresa que los rumores sobre una película basada en la historia de Game of Thrones estén encendiendo la expectativa de los fanáticos.

No obstante, la idea de una película no es nueva. Según se ha revelado, los creadores de la serie, David Benioff y D. B. Weiss, habían considerado la posibilidad de concluir la serie original con tres películas, en lugar de la octava temporada que finalmente se transmitió en 2019. “George R.R. Martin también estaba entusiasmado con la idea de una película”, informó The Hollywood Reporter. Sin embargo, MAX rechazó la propuesta en su momento, prefiriendo preservar el formato televisivo que le había dado tanto prestigio a la serie.

A pesar de la resistencia inicial de MAX, la situación en la industria del entretenimiento ha cambiado desde entonces. Con la creciente tendencia de mezclar producciones cinematográficas y televisivas, y con la presión por atraer nuevas audiencias y capitalizar franquicias de éxito, Warner Bros. parece estar reconsiderando el potencial de una película.

“Desde el final de la serie original, hubo cambios en las filas ejecutivas de la compañía, así que con el panorama de películas versus televisión, incluida una mayor disposición a trasladar propiedades cinematográficas a la pantalla chica y viceversa”, resaltó The Hollywood Reporter.

La posibilidad de que los complejos y fascinantes relatos de Westeros lleguen a los cines ha generado entusiasmo entre los fanáticos, que anhelan ver más historias del intrincado mundo de los Siete Reinos, las traiciones dinásticas y las luchas por el Trono de Hierro. Desde la creación de la serie, Game of Thrones ha generado una base de seguidores leal y apasionada que seguramente recibiría con los brazos abiertos cualquier expansión de este universo.