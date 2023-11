Sin hijos ni esposa, ¿quién podría heredar la fortuna de Matthew Perry?

Con la muerte de Mathew Perry surge una de las mayores interrogantes: ¿quién heredará la fortuna del actor si este nunca se casó ni tampoco tuvo hijos? Abogados especialistas en derechos de sucesión han explicado las posibles rutas que podría tomar la herencia siempre y cuando el actor haya dejado un documento firmado. ¿Y si no existe? Aquí te lo explicamos.

Con un patrimonio que comprende bienes inmuebles de lujo, inversiones, efectivo y derechos de autor entre los que destacan el libro de sus memorias lanzado en 2022 y los residuales que recibía por su participación en la exitosa serie noventera "Friends", la fortuna de Mathew Perry se estima en 120 millones de dólares que ahora buscan un beneficiario a la sombra de una realidad evidente en la que el actor no dejó herederos en su línea de sucesión puesto que nunca tuvo hijos y ni tampoco tenía esposa.

La economía del actor de 54 años se nutría de los derechos de la mítica serie sobre las vicisitudes de un grupo de amigos en Nueva York, que se emitió entre 1994 y 2004, donde interpretó al despistado, enamoradizo y caótico personaje de Chandler Bing. A medida que se convertía en uno de los solteros más codiciados de Hollywood, Perry luchó contra una inusual soledad que lo llevó a estrellarse varias veces contra el muro del desamor tras sonados romances con actrices como Julia Roberts, Gwyneth Paltrow o Yasmine Bleeth.

Mientras las autoridades tratan de determinar la causa exacta de su fallecimiento, después de que el médico forense del condado de Los Ángeles descartara la presencia de drogas en su organismo luego que el actor fuera encontrado inconsciente en el jacuzzi de su casa, la incógnita que surge es quién heredará su patrimonio.

Según abogados en derechos de sucesión consultados por la revista People, el reparto de la herencia de Mathew Perry podría tomar tres rutas: la asignación de beneficiarios, el fideicomiso y el testamento.

En el caso sobre los derechos de su nombre y su imagen, los letrados explican que la industria sindical del gremio de actores permite asignar beneficiarios para estos pagos, y si Perry lo dejó estipulado, habrá enumerado a los beneficiarios específicos que ahora recibirán sus residuales. Pero además de esos pagos, la designación de beneficiarios también involucra bienes inmuebles, cuentas de acciones, bonos, seguros de vida, entre otros. Si hay beneficiarios designados, estos recibirán lo que Perry haya estipulado.

La segunda posibilidad es que Mathew Perry haya constituido un fideicomiso, un documento privado en el que la identidad de los beneficiarios finales no se haría pública. A través de este, el actor podría haber determinado quién tendría derecho a todos sus bienes, incluyendo sus ganancias residuales. No obstante, si no hubiera designado beneficiarios específicos, es el fideicomiso el que estipularía en qué modo se distribuiría su patrimonio.

La última ruta es el testamento, un documento legal que, al igual que el fideicomiso, determina quién controla los bienes y quién se beneficia de ellos tras la muerte del titular. La principal diferencia entre ambos es que los testamentos están sujetos a la intervención de un tribunal y se hacen públicos, lo cual incluye un inventario de todos los bienes.

En caso de que el actor de “Friends” no haya dejado un testamento o fideicomiso, su patrimonio pasaría a litigio en un tribunal testamentario. Sin un plan de sucesión, la ley de California tomaría las riendas para determinar quién tiene derecho a los activos.

No obstante, pese a estos posibles escenarios hay que recordar que la herencia, por defecto, iría a sus padres, explica uno de los abogados. No obstante, estos podrían optar por renunciar a la herencia para evitar una doble tributación de los bienes de Perry, especialmente porque se trata de propiedades lujosas con altas tasas de impuestos. Si esto ocurre, la herencia pasaría a los hermanastros de Perry.

*Con información de Infobae y www.expasión.com*