Hugh Jackman reveló cómo la meditación trascendental transformó su vida

El actor Hugh Jackman, conocido por su icónico papel como Wolverine, ha compartido en múltiples ocasiones los profundos cambios que ha experimentado gracias a la Meditación Trascendental (MT). Durante un reciente evento de la David Lynch Foundation, Jackman reveló que esta práctica, que lleva más de tres décadas realizando, no solo mejoró su carrera, sino también su bienestar general. "Empecé a meditar cuando era un joven estudiante de actuación, pensando que me ayudaría con mi arte. Y lo hizo, pero muy rápidamente me di cuenta de que cambió todo en mi vida para mejor", explicó el actor.

Hugh Jackman ha sido abierto sobre los problemas de ansiedad que enfrentó desde niño, confesando que solía tener miedo de las alturas, de la oscuridad y de lo que la gente pensara de él. “Era un niño muy ansioso en muchos sentidos”, confesó en una entrevista.

Sin embargo, la meditación ofreció un refugio para sus miedos y ansiedades, brindándole una paz mental que nunca antes había experimentado: "Con la meditación, mis niveles de ansiedad bajaron considerablemente", afirmó, señalando la gran diferencia que ha sentido desde que integró esta práctica en su vida.

Uno de los momentos clave para Jackman a lo largo de su carrera ha sido la capacidad de mantenerse enérgico y creativo en los intensos días de filmación. La Meditación Trascendental ha sido su aliada para recargar energías a mitad del día, lo que le permite rendir al máximo durante largas jornadas: “Me tomo ese reset al mediodía. Puedo volver por la tarde y mientras veo a otros en el set un poco cansados, yo estoy listo para seguir”, compartió, añadiendo que incluso medita mientras filma junto a Ryan Reynolds, con quien

También mencionó cómo esta le ha permitido superar su trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) de la juventud: “Me funciona como herramienta para centrarme y relajarme”, aseguró el actor, quien señala que esta práctica ha sido clave para que hoy en día pueda llevar una vida tranquila y feliz. La MT, según Jackman, calma lo que él llama "la mente de mono", permitiéndole liberarse de preocupaciones diarias que, de otro modo, consumirían su atención.

La naturaleza de su trabajo, que a menudo implica altos niveles de estrés, ha sido manejada gracias a los beneficios de la meditación: “No importa cuánto tiempo lo estés haciendo, siempre hay un nivel de estrés. En cada nuevo proyecto hay algo que es riesgoso, aterrador y potencialmente muy estresante”, confesó.

El actor ha encontrado una forma de mantener la claridad mental y gestionar mejor esos momentos de presión, lo que le ha permitido tomar decisiones más auténticas y conectarse de manera más profunda con su entorno profesional. A lo largo de los años, ha desmitificado muchas de las ideas erróneas esta práctica, insistiendo en que no está vinculada a ninguna creencia religiosa o práctica espiritual específica.

"Puedes ser un ateo que medita, un cristiano que medita o un musulmán que medita", comentó, argumentando que es una herramienta accesible para cualquiera. Para él, es tan esencial como ducharse o caminar, algo que todos pueden integrar fácilmente en sus rutinas diarias.

El actor australiano sigue siendo un firme defensor de la Meditación Trascendental, atribuyendo gran parte de su equilibrio emocional y éxito profesional a esta práctica. En un mundo tan frenético como el de Hollywood, Hugh Jackman ha encontrado en la meditación un ancla para mantenerse centrado, saludable y feliz.