La idea que tuvo Sylvester Stallone para cubrir su tatuaje de su exesposa

En el clímax de su amor, el actor de Rocky y Rambo se tatuó el rostro de su esposa Jennifer Flavin en su musculoso brazo derecho. Hoy, después de 25 años de matrimonio y el anuncio del divorcio, el actor quiso cubrirse el tatuaje con el rostro de ¡Wonder Woman!

Mike DeVries, el artista que tatuó al actor ha concedido una entrevista a la revista People y confirmó que él y Stallone discutieron la idea de convertir a Jennifer Flavin en La Mujer Maravilla. No obstante, el actor septuagenario finalmente decidió cubrir el viejo tatuaje con un tributo a su difunto perro Butkus, quien apareció en la película y su secuela 'Rocky'.

Según cuenta DeVries a la revista People, Sylvester Stallone había estado hablando de alterar su tatuaje de Jennifer Flavin mucho antes de que ella solicitara el divorcio el mes pasado.

"Ya sabía que él quería hacer algo, porque el año pasado me envió un correo electrónico y luego me llamó para discutir sobre la posibilidad de convertir a Jennifer Flavin en [Wonder Woman]", dijo DeVries.

El problema señala el artista es que Wonder Woman usa una tiara amarilla en la cabeza, que no "funcionaría" sobre la parte más oscura del cabello de Flavin en el tatuaje en su hombro.

"Todo su cabello simplemente brillaría", dice, y agrega que finalmente no alteró ese tatuaje específico.

DeVries dijo que el tatuaje con el que se cubrió el rostro de Falvin "se ve bien". El artista, cuyos clientes famosos incluyen a Donnie Wahlberg , Travis Barker y Chris Daughtry , dice que recientemente contactó a Stallone pero no recibió respuesta.

"Básicamente le estaba diciendo: 'Oye, si necesitas que arreglen al perro o algo más, aquí estoy para ti'", dice DeVries.

El actor de 76 años también abordó los informes de que su ruptura con Flavin se produjo después de que obtuvo un Rottweiler, Dwight, y un desacuerdo sobre el canino desencadenó otras discusiones que llevaron a la presentación del divorcio.

"No terminamos la relación con un argumento tan trivial", dijo a TMZ. "Simplemente fuimos en direcciones diferentes. Tengo el mayor respeto por Jennifer. Siempre la querré. Es una mujer increíble. Es el ser humano más agradable que he conocido".