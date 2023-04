¡Es igualita a su papá! Mira como ha crecido Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise

A mediados de los años 2000', Katie Holmes y Tom Cruise se convirtieron en una de las parejas estandarte de la industria de Hollywood. Su historia de amor fue vendida como un cuento de hadas que vivió su punto máximo con el nacimiento de su hija Suri. Sin embargo, esta historia lamentablemente no terminó con un final feliz y los actores acabaron divorciándose en medio de especulaciones que apuntaban a la obsesión de Tom con la cienciología como la causante de la ruptura.

Hoy, 17 años después de aquella boda de ensueño realizada en Italia, las cosas son muy diferentes para ambos artistas. Mientras Katie se alejó de la industria cinematográfica para dedicarse en cuerpo y alma a la crianza de Suri, Tom Cruise siguió con su carrera y su muy criticado activismo dentro de la cienciología.

Durante todo este tiempo, la pequeña Suri se creció hasta convertirse en toda una adolescente y aunque de niña siempre fue perseguida por los paparazzis, cuando sus padres se separaron, Katie decidió alejarla de los focos de Hollywood para que llevara una vida tranquila y normal.

Precisamente, el pasado 18 de abril, Suri cumplió 17 años y según cuentan los medios, se está preparando para ingresar a la universidad para estudiar moda. El Daily Mail informó que ella está “solicitando ingreso a universidades de varios estados”. Pero, según los informes, su madre, quiere que se quede en Nueva York para que puedan estar cerca la una de la otra.

En Nueva York, Katie Holmes y su hija se instalaron hace más de una década, cuando en junio de 2012 ella se separó de Tom Cruise y se mudó con la niña a la Gran Manzana. Desde 2014 no existe una imagen de Suri con su padre, con quien no mantiene relación, según se ha dicho en numerosas ocasiones.

Suri ya no conoce a su padre y no ha pasado tiempo con él en una década”, dijo la fuente. “Ella no va a ver sus películas y él no forma parte de su vida”. Sin embargo, Cruise proporciona una manutención que podría rondar los 400 mil dólares mensuales hasta que Suri cumpla 18 años.

Apesar que la adolescente ha estado alejada de la industria, hace poco, hizo su debut como cantante en el cine haciendo una versión de "Blue Moon" en la película de su madre, Alone Together.

Cuando le preguntaron a Katie por la participación de su hija dijo: “Espero que siempre haga algo en mis películas. Siempre le pregunto. “Me sale por amor incluir a alguien a quien quiero mucho. Así es como me gusta trabajar. Me gusta tener ese tipo de sentimiento. Fue muy significativo para mí tenerla allí porque ella es mi corazón”.

Ahora, ya en una etapa adolescente parece que Suri quiere dedicarse al mundo de la moda y labrarse su propio camino profesional.

Mira como ha crecido Suri a lo largo de estos 17 años.