Todo lo que debes saber sobre el impactante anillo de compromiso de Zendaya y el mensaje oculto para Tom Holland

El 5 de enero de 2025 la actriz deslumbró en los Globos de Oro y no solo por su imponente look.

Zendaya usó un vestido naranja quemado de Louis Vuitton o las joyas de Bvlgari que adornaban su cuello, pero hubo un detalle que no pasó desapercibido: un deslumbrante anillo en su mano izquierda que parecía confirmar lo que muchos ya sospechaban. Mientras los rumores sobre su compromiso con Tom Holland tomaban fuerza, la actriz dejó que su anillo y su sonrisa hicieran todo el trabajo de comunicación.

El anillo de compromiso, de 5,02 quilates, es una creación de la diseñadora británica Jessica McCormack. Con un diseño de corte cojín Este-Oeste, el anillo combina un engaste georgiano reducido con oro blanco y amarillo de 18 quilates.

Aunque Zendaya y Tom no han confirmado públicamente la noticia, varios medios aseguran que la pareja, conocida por mantener su relación en privado, ha decidido dar el siguiente paso en su historia de amor.

En la alfombra roja, un periodista de Los Angeles Times señaló directamente el anillo de Zendaya, a lo que ella respondió con una sonrisa tímida y un simple encogimiento de hombros. Sin palabras, la actriz dio lugar a la especulación que ha llenado titulares desde entonces. Como si el anillo no fuera suficiente, los fanáticos más atentos notaron un nuevo y delicado tatuaje en sus costillas: una pequeña letra “T”, que parece ser un homenaje discreto a su pareja, Tom Holland.

Tom no estuvo presente en la ceremonia, pero su apoyo a Zendaya ha sido evidente en numerosas ocasiones. En noviembre pasado, ella comentó a Vanity Fair: “Tiene mucho talento y mucha pasión por lo que hace. Siempre da el mil por ciento, incluso cuando está completamente agotado. Realmente aprecio eso de él”. Estas palabras reflejan el respeto mutuo que define su relación, tanto en lo personal como en lo profesional.

Por su parte, Tom ha compartido pequeños destellos de su visión de futuro junto a Zendaya. En una entrevista reciente con Men’s Health, confesó: “Cuando tenga hijos, ya no me verán en las películas. Golf y papá. Y simplemente desapareceré de la faz de la tierra”. Esta declaración no solo apunta a su deseo de formar una familia, sino también al nivel de compromiso que tiene con su vida personal, especialmente con Zendaya, a quien cariñosamente llama “mi dama”.

La pareja, cuya química en la franquicia de Spider-Man se tradujo en una sólida relación en la vida real, ha sido siempre cautelosa con los detalles de su intimidad. Sin embargo, su admiración mutua brilla en sus palabras y gestos. Como expresó Zendaya sobre trabajar junto a Tom: “Te sientes más segura con la persona a tu lado. Me encanta trabajar con él”. Y Tom, en un episodio de diciembre del podcast The Dish, añadió: “Es una gracia salvadora. A veces, cuando estamos en el set y ocurre algo con lo que no estamos de acuerdo, solo una mirada basta para decir ‘hablaremos de esto después’. Es esa conexión especial”.

Ocho años después de que surgieran los primeros rumores de su romance y cuatro años tras oficializarlo, Zendaya y Tom parecen estar más unidos que nunca. Entre declaraciones de amor, gestos de apoyo y ahora, aparentemente, un compromiso, la pareja continúa construyendo su historia, siempre bajo sus propios términos. Mientras tanto, el mundo observa, aplaude y espera con ansias los próximos capítulos de este amor que ha conquistado tanto la pantalla como la vida real.