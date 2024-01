¡Increíble! Margot Robbie y Greta Gerwig no fueron nominadas al Óscar por Barbie

Tras el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2024, quienes quedaron de una sola pieza fueron los fanáticos de "Barbie", luego que la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas decidiera dejar por fuera a Margot Robbie y Greta Gerwig. Ni la actriz que se puso en la piel de la famosa muñeca, ni la aclamada directora fueron nominadas en sus respectivas categorías. La decisión ha generado toda una polémica y ha provocado un intenso debate en redes sociales por quienes consideran que la academia sigue dominada por una “ideología machista”.

Pese a que "Barbie" fue la película más taquillera del 2023 con una recaudación de más de 1,400 millones de dólares a nivel mundial y era amplia favorita junto a Oppenheimer para imponerse en las principales categorías de la temporada de premios, lo cierto es que la cinta dirigida por Greta Gerwig ha sido "castigada" con el látigo del desprecio y ha tenido que conformarse con premios menores tanto en los Globos de Oro, como en los Critics Choice Awards. Ahora con el anuncio de los nominados al Oscar, la sorpresa ha sido aún mayor tras conocerse que ni Margot Robbie, su protagonista, ni Greta Gerwig, su directora, fueron nominadas a "Mejor Actriz" y "Mejor Directora" respectivamente.

Gerwig superó en menos de tres semanas la barrera de los 1,000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. La realizadora se convirtió en la primera cineasta mujer en solitario en sobrepasar dicho monto con una película con alto contenido feminista que abrió el debate sobre los estereotipos sociales que han marcado por décadas la vida y el desarrollo de las mujeres en un mundo machista.

Por otro lado, Margot Robbie fue ampliamente aplaudida por su capacidad interpretativa para darle vida a la famosa muñeca con sus toques divertidos y conmovedores que supo transmitir el mensaje de empoderamiento femenino que buscaba dar la película.

Estos hechos han encendido la polémica en las redes sociales, donde las usuarias -principalmente- cuestionaron que en una obra hecha por y para mujeres, la directora y la protagonista principal hayan sido "ninguneadas", pero no el actor Ryan Gosling.

En el apartado de Mejor Actriz compiten Lily Gladstone por 'Killers of the Flower Moon'), Annette Bening por 'Nyad', Sandra Hüller por 'Anatomy of a Fall', Carey Mulligan por 'Maestro' y Emma Stone por 'Poor Things'.

En tanto los directores que aspiran a conseguir la ansiada estatuilla son Justine Triet ('Anatomy of a Fall'); Martin Scorsese ('Killers of the Flower Moon'); Christopher Nolan ('Oppenheimer'); Yorgos Lanthimos ('Poor Things') y Jonathan Glazer ('The Zone of Interest').

Pese a las ausencias de Robbie y Gerwig, “Barbie consiguió 8 nominaciones al Oscar en las categorías "Mejor Película", "Mejor Actriz de Reparto", "Mejor Actor de Reparto", "Mejor Diseño de Vestuario", "Mejor Guion Adaptado", "Mejor Canción Original", "Mejor Diseño de Producción”.

Las chicas viendo como el mundo es y sigue siendo una mojo dojo casa house porque a ryan gosling lo nominaron por ser ken pero a margot robbie QUE ERA BARBIE y a greta gerwig que es la directora no las nominaron#Oscars



pic.twitter.com/7YaI3wVVrO — 𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐚 (taylor’s version) (@ilianacucu) January 23, 2024

La nominación al Oscar de Ryan Gosling por hacer de Ken, pero no de Margot Robbie por hacer de Barbie, es tan irónica que es JUSTO de eso de lo que va la película. pic.twitter.com/VdfyuYjofS — María Alba (@maria_alba_m) January 23, 2024

Me están diciendo que a Ryan Gosling le dieron una nominación a un premio Óscar por ser Ken en Barbie. Y a Margot Robbie que es literalmente Barbie no le dieron nada. Ni a la directora Greta Gerwig.



El jurado literalmente probó el punto de la película. Parece broma. pic.twitter.com/0xfCSF3IQi — Mariana Limón Rugerio (@marianaliru) January 23, 2024

Ryan Gosling llegando a los #Oscars topándose a Margot Robbie y Greta Gerwig que no fueron nominadas en su propia película donde habla sobre cómo es difícil ser una mujer en una sociedad donde no importa lo que hagas nunca serás lo suficientemente buena pic.twitter.com/w6peAyel53 — m a r i (@cupofmariel) January 23, 2024