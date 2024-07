Jamie Foxx estuvo inconsciente durante 20 días tras sufrir misterioso problema de salud

El año pasado la prensa internacional recapituló información de que el actor Jamie Foxx habría sufrido un altercado en su salud no muy explícito, debido a que no se tenía más información al respecto además de los graves síntomas que sufrió. Para ese momento lo que se mencionó es que el actor habría tenido una “complicación médica”.

Sin embargo, un año después Foxx fue abordado frente a un hotel en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, para que revelará por qué duró inconsciente alrededor de 20 días, alertando a la comunidad de Hollywood, sus allegados y seguidores.

“Inició el 11 de abril del año pasado. Tenía un fuerte dolor de cabeza y le pedí un Advil, Ibuprofeno, a mi hijo”, dijo el actor, quien añadió que tras consumirlo perdió el conocimiento 20 días y no recordaba nada cuando despertó y vio a su hermana Diedra Dixon y su hija Corinne Foxx, quienes lo llevaron a un centro médico de Atlanta en donde los médicos le aplicaron cortisona.

Foxx señaló su cabeza y dijo que “el doctor explicó que algo está pasando ahí arriba, pero no lo diré lo que me dijo frente a la cámara, no lo voy a decir”, estableció.

“Todo el mundo quiere saber qué pasó, y yo les voy a contar lo que pasó. Pero tengo que hacerlo a mi manera, de una forma divertida a través de un espectáculo llamado ‘What Had Happened Was’, para abordar los eventos que sucedieron especialmente en el lado de nuestra comunidad. Estaremos en el escenario. Volveremos a las raíces del stand-up. Pasé por algo que pensé que nunca, nunca, pasaría”, dijo el actor en algunas entrevistas sobre los hechos ocurridos.

El actor de Django añadió que es consciente de que muchas personas estaban esperando o queriendo escuchar actualizaciones, pero para ser honesto simplemente “no quería que me vieran así. Quiero que me vean riendo, pasándola bien, de fiesta, contando un chiste, haciendo una película, un programa de televisión. No quería que me vieran con tubos saliendo de mí y tratando de averiguar si iba a superarlo”, puntualizó.

“Si a partir de ahora me ven salir y que de vez en cuando se me salten las lágrimas, es porque ha sido duro. He estado enfermo. Pero ahora vuelvo a estar de pie, así que me van a ver activo otra vez”, concluyó.