Jenna Ortega habló de los 'ridículos' rumores de romance con Johnny Depp: 'No lo conozco'

Jenna Ortega, conocida por su papel en Merlina, desmintió recientemente los rumores que la vinculaban sentimentalmente con Johnny Depp. Las especulaciones surgieron el verano pasado a partir de una publicación en DeuxMoi, una popular cuenta de chismes sobre celebridades. Sin embargo, Ortega aseguró que jamás ha tenido un encuentro personal con Depp, quien es 40 años mayor que ella: “Probablemente fue que tenía una relación seria con Johnny Depp y que quería que todos nos dejaran en paz", mencionó, agregando que nunca dijo algo similar.

La historia tomó por sorpresa a Ortega, quien relató que incluso algunos colegas en el set de Death of a Unicorn le mencionaron el rumor, algo que ella encontró muy gracioso: “Estaba en el set con Richard E.Grant, y se me acercó a decirme ‘Oh, entonces tú y Johnny...‘, y me reí porque ni siquiera conozco a esa persona”, recordó la actriz.

El equipo de Johnny Depp también salió al paso de las especulaciones, desmintiendo categóricamente cualquier tipo de relación entre ambos actores. En una declaración a NME, un portavoz de Depp afirmó que "él no está involucrado en ningún proyecto con Jenna Ortega ahora y tampoco tiene intención". Además, calificó los rumores como "maliciosos y sin fundamento", lamentando cómo intentan afectar la reputación y la carrera del actor.

El único vínculo real entre Ortega y Depp es su conexión profesional con Tim Burton, el aclamado director que ha trabajado con ambos en distintos proyectos. Burton, conocido por su estilo visual único y sus narrativas góticas, dirigió a Ortega en la secuela de Beetlejuice, donde ella interpreta a Astrid Deetz, la hija del personaje que lanzó a la fama a Winona Ryder.

Ortega expresó su emoción por formar parte de Beetlejuice 2, describiendo la experiencia como "Increíble. Fui tan afortunada de estar ahí y tener esa experiencia porque son gigantes en lo que hacen”, comentó en referencia a sus compañeras de reparto, Winona Ryder y Catherine O’Hara.

Además, Ortega destacó la actuación de Michael Keaton, quien regresa como el icónico Beetlejuice, señalando cómo su transformación en el personaje fue impresionante: “Era extraño verlo como Beetlejuice porque era imposible reconocerlo. Fue la primera vez que vi a alguien realmente desaparecer en un personaje”, confesó.

La trama de Beetlejuice 2 sigue a la familia Deetz, que vuelve a su antiguo hogar en Winter River tras la muerte de Charles. Durante su regreso, Astrid, el personaje de Ortega, abre accidentalmente un portal al Más Allá, desatando el caos al invocar de nuevo a Beetlejuice.

Beetlejuice 2 se estrenará en cines de América Latina el 5 de septiembre.