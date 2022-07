Jennifer Lawrence estuvo a punto de perder la audición mientras grababa 'Los Juegos del Hambre'

Estrenada hace ya más de diez años, Los Juegos del Hambre catapultaron a la actriz Jennifer Lawrence al estrellato con su personaje Katniss Everdeen. Sin embargo, la preparación para dar vida a la joven heroína con habilidades para la caza y la supervivencia fue muy complicada y peligrosa, tanto que la actriz estuvo a punto de perder la audición durante la grabación de una escena bajo el agua.

Todas las películas cuentan más de una historia, especialmente las que ocurren detrás de las espectaculares aventuras de ficción que el público disfruta y que en ocasiones se convierten en incómodos momentos que ocurren entre los actores o repentinos accidentes que suceden durante las filmaciones. Esto último le pasó a Jennifer Lawrence quien, mientras interpretaba a Katniss Everdeen en la segunda entrega de Los Juegos del Hambre, vivió momentos de terror por una arriesgada escena.

Todo ocurrió hace casi 10 años, durante el rodaje de Los Juegos del Hambre: En Llamas (2013). De acuerdo con el testimonio que la intérprete estadounidense compartió durante una entrevista en el canal de YouTube de Fotogramas, el elenco principal se encontraba trabajando en una escena donde el elemento principal era el agua, pues la producción debía recrear una especie de tromba o tornado sobre agua cerca de los personajes.

Aunque se tomaron las medidas de seguridad pertinentes para resguardar la integridad de todo el elenco, algo ocurrió con uno de los dos flujos de agua que inesperadamente hizo que Jennifer Lawrence recibiera el impacto de una corriente. El chorro entró con tal fuerza por uno de sus oídos que le provocó una lesión en el tímpano que casi la deja sorda.

Como era de esperarse, los servicios médicos inmediatamente corrieron hacia la actriz para atenderla ante las fuertes molestias que tenía. Después de realizar unos estudios se informó que la lesión era más grave de lo que se pensaba, pues la potencia del chorro era tan fuerte que perforó el tímpano de la actriz. Pero eso no fue todo, pese a la oportuna atención que recibió tuvo una infección que finalmente trató con medicamento.

“En la escena del tornado acuático se creó una espiral real que giraba a 50 kilómetros por hora. Había unos surtidores que hacían girar el agua. Uno de ellos me alcanzó en el oído y me perforó el tímpano. Me quedé sorda durante dos semanas y media”. — Jennifer Lawrence - Actriz

Pero la protagonista de Los juegos del destino (2012), Pasajeros (2016) y No miren arriba (2021) no fue la única actriz del elenco principal de Los Juegos del Hambre que sufrió un percance durante las filmaciones. Algo similar vivió Liam Hemsworth -hermano menor de “Thor”- durante la primera entrega de la saga, pues durante una escena de lucha recibió un fuerte golpe en su pierna. Afortunadamente el impacto no fue tan grave y solo requirió de unos cuantos días en reposo.

Las películas de Los juegos del hambre conforman una tetralogía cinematográfica estrenadas entre 2012 y 2015 basadas en la serie de novelas del mismo nombre, creada por la autora estadounidense Suzanne Collins. Se realizó una película por cada libro de la saga a excepción del tercer volumen, del que se rodaron 2 películas. Los largometrajes fueron producidos por la compañía Lionsgate.

Se estima que el presupuesto para todas las películas ascendió a 458 millones de dólares, mientras que su recaudación a nivel mundial fue de más de 2 mil 900 millones.

***Con información de Infobae***