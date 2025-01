Jennifer Lopez conserva costoso anillo de compromiso tras su divorcio con Ben Affleck

A casi cinco meses de que la cantante y actriz solicitara el divorcio, ambos llegaron a acuerdos económicos definitivos, entre los cuales destaca que Lopez conservará el lujoso anillo de compromiso de 8.5 quilates, valuado en más de USD 5 millones, una pieza única que simbolizó su segunda oportunidad como pareja.

Según documentos judiciales obtenidos por Page Six, la intérprete no solo mantendrá la joya, que lleva grabada la frase “not going anywhere” (“no voy a ningún lado”) como un recordatorio del compromiso inicial del actor hacia ella, sino también otros beneficios financieros. La también cantante conservará todos sus ingresos generados desde la fecha oficial de separación (26 de abril de 2024) y la mitad de los fondos de dos cuentas bancarias compartidas con Affleck. Además, renunció a cualquier reclamo de pensión conyugal en el futuro.

Por su parte, Ben Affleck se quedará con la propiedad total de su compañía de producción, Artists Equity, fundada en 2022 junto a Matt Damon, y con sus ingresos posteriores a la ruptura. Ambos decidieron dividir las ganancias de la venta de su mansión en Beverly Hills, valuada en USD 60 millones.

Te puede interesar: Camila Cabello inicia 2025 estrenando amor y lujo con el multimillonario Henry Junior Chalhoub

Te puede interesar: Abbie Stockard, la novia de una estrella de la NBA coronada como Miss América

El anillo de diamantes verdes, considerado una rareza en el mundo de la joyería, fue valorado por el experto Mike Fried, director ejecutivo de The Diamond Pro, como una pieza invaluable: “Un diamante verde de ese tamaño es increíblemente raro y eclipsaría el valor de su anillo de compromiso anterior. Lo valoraría en más de USD 10 millones”, aseguró.

De acuerdo con una fuente cercana citada por la revista OK, desde el inicio Jennifer Lopez no tuvo intención de devolver el anillo y Ben Affleck no mostró oposición a esta decisión. “Fue un regalo. El hecho de que la relación no haya funcionado no significa que ella tenga que devolverlo. Jennifer no se siente culpable por conservarlo y, claramente, a Ben no le importa. ¡Ya lo ha hecho dos veces! ¡No es como si no supiera en qué se estaba metiendo!”, señaló el informante. Cabe recordar que la actriz aún posee el primer anillo que Affleck le regaló durante su compromiso entre 2002 y 2004.

Jennifer Lopez presentó la solicitud de divorcio el 20 de agosto de 2024, justo en su segundo aniversario de bodas, citando “diferencias irreconciliables”. En el documento también solicitó restaurar su nombre de soltera, Jennifer Lynn Lopez, dejando atrás el apellido Affleck.

La cantante ha abordado el fin de su relación con una mentalidad positiva. En una entrevista con Interview Magazine, expresó que la experiencia le enseñó a encontrar felicidad en sí misma. “La principal lección que aprendí es que soy capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, declaró.

Además, en conversación con British Vogue, reflexionó sobre su capacidad para superar las dificultades. “Pienso que la manera en que supero las cosas no es pensando que me están sucediendo a mí, sino que están sucediendo para mí, y cuál es la lección que necesita ser aprendida en el momento. Cuando pienso en las cosas de esa manera y me mantengo en una mentalidad más positiva al respecto, es más fácil aceptarlo como la lección que es”, explicó.

A pesar del divorcio, fuentes cercanas aseguran que Jennifer Lopez y Ben Affleck mantienen una relación cordial y tienen la intención de permanecer en la vida del otro, aunque ya no como pareja. Por ahora, la cantante se centra en su carrera y en seguir adelante con su vida, mientras que Affleck retoma su enfoque en proyectos cinematográficos.