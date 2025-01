Jennifer Lopez emocionada hasta las lágrimas tras emotivo homenaje: 'Eres una diosa'

El 2025 arrancó con grandes emociones para la diva del bronx, quien fue reconocida con el prestigioso Legend and Groundbreaker Award.

La celebración sucedió durante el brunch de los Creative Impact Awards, organizado por Variety en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs. Este galardón marcó no solo un hito en su carrera, sino también un momento profundamente emotivo al reencontrarse con un viejo amor de la pantalla grande.

La actriz y cantante, de 54 años, fue presentada por Ralph Fiennes, su coprotagonista en la icónica comedia romántica Maid in Manhattan (2002). Entre aplausos de las figuras más importantes del cine, Fiennes dedicó un discurso cargado de admiración y respeto, que conmovió hasta las lágrimas a Lopez.

“Para ser una leyenda y una innovadora, hay que tener espíritu. Si tienes la habilidad, pero no la acompañas de un fuerte espíritu detrás, no es lo mismo. Es ese espíritu el que nos mueve y eleva”, expresó Fiennes. “Eres increíble, has creado un impresionante camino. Y sigues brillando. Creo que eres una especie de diosa, saliendo allí y mostrando tu extraordinario talento, porque es tu verdad”.

Te puede interesar: Jennifer Aniston comparte su fórmula para tener un cuerpo impactante a los 56 años

Te puede interesar: Niña encuentra tesoro escondido en el parque y se vuelve viral en redes

Las palabras del actor británico no solo arrancaron ovaciones, sino también lágrimas de emoción de Jennifer, quien agradeció profundamente el gesto. “No puedo agradecerte lo suficiente por tus preciosas palabras y por nuestra reunión hoy. Me hiciste llorar… Te quiero. Muchísimas gracias, trabajar contigo fue uno de los grandes momentos de mi carrera”, confesó la actriz.

El reencuentro entre los protagonistas de Maid in Manhattan despertó la nostalgia no solo en los asistentes, sino también en la propia JLo, quien dejó abierta la posibilidad de una secuela de la entrañable película que enamoró a millones hace más de dos décadas. “Me encantaría hacer la segunda parte contigo”, comentó emocionada, dejando entrever su interés en volver a compartir la pantalla con Fiennes.

Este premio no solo celebra el talento de Jennifer Lopez, sino también su capacidad de resiliencia tras un 2024 marcado por retos personales y profesionales. Ahora, con su actuación en Unstoppable, cinta que ya genera expectativas de premios, la artista parece estar lista para cosechar nuevas alegrías en el mundo del cine.

El Legend and Groundbreaker Award es solo el inicio de un año prometedor para la también cantante, quien ha sabido combinar su éxito en la música con una carrera cinematográfica que la posiciona como una de las estrellas más polifacéticas de su generación.

Jennifer Lopez, con lágrimas de agradecimiento y una sonrisa llena de fuerza, demostró una vez más que su espíritu y talento siguen brillando, consolidándola como una auténtica leyenda del espectáculo.