Actor de la serie Drake & Josh de Nickelodeon se hizo cirugía plástica porque ya no aguantaba el bullying

Josh Peck lo dijo durante el podcast Good Guys, el cual co-presenta con el influencer Ben Soffer. Según lo narró, tomó la decisión de corregir las bolsas bajo sus ojos a través de una “blefaroplastia del párpado inferior”, un procedimiento que postergó durante muchos años pero que finalmente se realizó en el 2023.

Te puede interesar: El trágico caso de la mujer que viajó a Guatemala por una cirugía plástica y terminó enterrada en la finca del doctor que la operó

Te puede interesar: La importancia de la medicina física y de rehabilitación tras someterse a una cirugía

Josh aseguró que durante su participación en el show Socios y sabuesos (Turner and Hooch) de Disney+ de 2020 recibió comentarios negativos respecto a la característica en su rostro: “En un momento, el director de fotografía se me acercó y me dijo amablemente: ‘¿Sabes? Estás siendo un poco difícil de iluminar’, claro que no lo dijo exactamente así; lo dijo mucho más amable, de manera canadiense”, aclaró el actor.

Sin embargo, estableció que esta no era la primera vez que le decían algo referente a sus párpados y que concluyó que era un rasgo hereditario que quizá no lo beneficiaba mucho en su carrera.

“Sabían que no bebía, que tenía un hijo y que no vivía una vida dura, por lo que escuché que las bolsas bajo mis ojos eran de pura genética”, dijo Peck y puntualizó irónicamente a su padre. “Gracias por nada, papá. No pudiste quedarte, pero me dejaste tu equipaje”.

John Stamos, un amigo y colega, lo impulsó a tomar la decisión que postergó durante tanto tiempo: “Él me dijo ‘George Clooney lo hizo, Josh. Sólo hazlo. Deberías haberlo hecho ayer’”.

La blefaroplastia es un procedimiento sencillo que no trae complicaciones a la salud, algo que incluyó mucho en que Josh diera el paso para obtener una apariencia más juvenil: “Es lo mejor. Es realmente fácil. No deja cicatriz, un pequeño levantamiento, un pequeño retoque”, concluyó.

¿Cómo saltó a la fama Josh Peck?

Josh Peck es un actor y comediante estadounidense que comenzó su carrera en la industria del entretenimiento a una edad temprana. Es más conocido por su papel en la serie de Nickelodeon "Drake & Josh," donde interpretó a Josh Nichols, un personaje querido por su humor y corazón.

Peck también ha trabajado en varias películas, incluyendo "Snow Day" y "Mean Creek," y ha prestado su voz a personajes en películas animadas como "Ice Age: The Meltdown." Además de su trabajo en la pantalla, Peck ha desarrollado una fuerte presencia en las redes sociales y plataformas digitales, donde comparte contenido humorístico y personal con una gran audiencia.