Karime Pindter desata polémica tras atacar a Selena Gomez por su peso

En un episodio de su podcast Karime Kooler, emitido en mayo de 2024, la creadora de contenido se refirió de manera despectiva a la cantante y actriz, provocando una ola de críticas en redes sociales.

Durante el polémico episodio, Pindter, acompañada por el fashion stylist Aldo Rendón, lanzó comentarios sarcásticos sobre el peso de Selena Gomez, incluso sugiriendo que debería recurrir a tratamientos como el Ozempic o someterse a un bypass gástrico. “Mamacita, Ozempic, bypass. Y no me quieran cancelar, que yo he pasado por todo”, afirmó. También calificó a la actriz de Only Murders in the Building como “fodonga” y expresó su admiración por Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, exnovio de Selena.

Las declaraciones de Pindter no tardaron en generar indignación, especialmente entre los fans de Gomez, quienes destacaron que la cantante padece lupus, una enfermedad autoinmune que afecta su salud física. “De los cuerpos ajenos no se habla”, fue una de las frases más repetidas por los usuarios que criticaron a Karime en redes sociales.

Desde 2015, Selena Gomez ha hablado abiertamente sobre su diagnóstico de lupus, una enfermedad que afecta millones de vidas al provocar inflamación y daño en órganos vitales. En 2017, enfrentó una de las pruebas más difíciles de su vida: un trasplante de riñón donado por su amiga cercana Francia Raisa. A pesar de los desafíos médicos, Gomez se ha convertido en un símbolo de resiliencia y fortaleza, logrando triunfos en la música, la actuación y el activismo.

En la reciente edición de los Globos de Oro, celebrada el pasado 5 de enero, Selena brilló como parte del elenco de Emilia Pérez, película que obtuvo cuatro premios importantes. La actriz parece no prestar atención a los comentarios negativos, enfocándose en su carrera y su reciente compromiso con el productor Benny Blanco.

La indignación ante las palabras de Karime Pindter no se hizo esperar. Usuarios de Instagram y Twitter cuestionaron su falta de sensibilidad y señalaron que reforzar estigmas sobre enfermedades crónicas y la apariencia física es inaceptable. “Qué bajo está llegando”, comentó un usuario, mientras que otro aseguró: “Se me cayó Karime Pindter”.

El caso ha abierto nuevamente el debate sobre el body shaming y los prejuicios que rodean a las enfermedades crónicas. En un mundo donde los estándares de belleza continúan ejerciendo presión, figuras públicas como Selena Gomez han abogado por la aceptación corporal y la comprensión hacia quienes enfrentan problemas de salud complejos.

Por su parte, Karime Pindter no ha emitido un comunicado oficial tras la reaparición de estas declaraciones. Sin embargo, el incidente ha puesto en evidencia la importancia de reflexionar sobre el impacto de las palabras y el poder que las figuras públicas tienen para influir, positiva o negativamente, en las conversaciones sociales.