Lady Gaga responde a las críticas por 'Joker 2' y enfrenta el fracaso en taquilla

Con críticas demoledoras, una recaudación decepcionante y múltiples nominaciones a los Premios Razzie, que destacan lo peor del cine, la película dirigida por Todd Phillips no logró replicar el éxito de su predecesora.

A pesar de haber sido una de las producciones más anticipadas del año, la recepción fue brutal. Con un 31% de aprobación en Rotten Tomatoes y una calificación de “D” en CinemaScore, la película quedó lejos del impacto de la primera entrega, que en 2019 superó los mil millones de dólares en taquilla y ganó dos premios Oscar. Esta vez, Joker: Folie à Deux solo consiguió 207 millones de dólares a nivel mundial, frente a su presupuesto de 190 millones.

En una entrevista con ELLE Magazine, publicada el viernes, Gaga habló sobre las duras críticas y el fracaso comercial del filme. “La gente simplemente a veces no gusta de algunas cosas. Así de simple”, expresó la actriz y cantante. “Creo que ser artista implica estar dispuesto a que a veces no les guste tu trabajo. Y sigues adelante incluso si algo no conectó de la manera en que esperabas”.

La artista también reflexionó sobre el impacto que puede tener el miedo al fracaso en la creatividad. “Cuando eso se filtra en tu vida, puede ser difícil de controlar. Es parte del caos”, comentó.

El fracaso de la película no solo desató opiniones divididas entre el público, sino también entre figuras de la industria. El comediante Tim Dillon, quien tuvo un papel en la cinta, fue implacable en su crítica. “Es la peor película jamás hecha. No tiene trama”, dijo en su podcast, según informó Variety. “Es tan terrible que ni siquiera es digna de odiarla solo por diversión”, agregó.

Sin embargo, no todos compartieron ese sentimiento. El aclamado director Quentin Tarantino elogió la actuación de Joaquin Phoenix, describiéndola como “una de las mejores interpretaciones que he visto en mi vida”. También defendió la visión del director Todd Phillips, afirmando que la película desafió las convenciones del cine de superhéroes. “Está diciéndole ‘jódanse’ a todos ellos, a la audiencia, a Hollywood, a quienes tengan acciones en DC y Warner”, declaró.

Gaga, por su parte, respaldó la apuesta de Phillips por un enfoque más experimental. En agosto de 2024, en una entrevista con Variety, explicó que apoyaba la decisión del director de “ser creativo en lugar de contar una historia de amor tradicional”.

A pesar del tropiezo cinematográfico, Lady Gaga ya tiene la mirada puesta en su próximo proyecto musical. La cantante lanzará su nuevo álbum, Mayhem, el 7 de marzo, con el cual espera recuperar el entusiasmo de sus seguidores y demostrar que sigue siendo una de las artistas más influyentes de la industria.