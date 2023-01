¡Hasta las lágrimas! Brendan Fraser gana mejor actor en los Critics Choice Awards y su discurso emociona a todos

El actor que conquistó Hollywood en las décadas de los 90 y 2000 con papeles protagónicos como Tarzan o en la trilogía de La Momia, había desaparecido de los reflectores cinematográficos más importantes tras un ´periodo turbulento en el que sufrió serios problemas de depresión a causa de una agresión sexual. 15 años después, Brendan Fraser regresó a la industria por todo lo alto ganando el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards 2023 por su papel en la película The Whale que de paso, lo hace uno de los favoritos al Oscar este año.

"Estaba en el desierto y probablemente debí haber dejado un sendero de miguitas de pan, pero me encontraste", le dijo entre lágrimas al director Darren Aronofsky, quien fue el encargado de devolverle al cine de máximo nivel tras muchos años viviendo de pequeños papeles en televisión y películas sin repercusión.

📹 “Estaba perdido en el desierto. Probablemente debería haber dejado un rastro de migas de pan, pero me encontraste". El emotivo discurso de Brendan Fraser sobre la depresión y la obesidad https://t.co/DUwP7LVoUp pic.twitter.com/Hb2BTPlmqv — EL PAÍS (@el_pais) 16 de enero de 2023

Fraser considera que el director lo guio por el camino para realizar una de las mejores interpretaciones de su carrera y que lo hace favorito al premio de la academia. “Simplemente me enseñaste dónde ir para llegar donde necesitaba estar".

El actor también agradeció haber sido seleccionado para el proyecto, por ser nominado y por trabajar con personas talentosas como Hong Chau y Sadie Sink. “Esta película es sobre el amor, la redención, es sobre encontrar la luz en el lugar oscuro y tengo mucha suerte de haber trabajo con este elenco”, reconoció.

Brendan de 57 años cautivó a sus admiradores y detractores al resaltar en la alfombra roja de los Critics Choice Awards 2023, luego de no asistir a la octogésima entrega de los Golden Globes, en donde también fue nominado a Mejor actor de drama.

“Si están luchando contra la adversidad o están en un lugar oscuro, quiero que sepan que si tiene la energía de ponerse de pie, pueden salir adelante”, expresó quien se alejó de la industria por más de una década, luego de ser desprestigiado tras sufrir acoso sexual.

El momento en que Brendan Fraser ganó el premio al mejor actor en los #CriticsChoiceAwards por #TheWhale. Es lo mejor que vas a ver hoy 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 pic.twitter.com/QFXr3Ttz5R — La batcueva del cinéfilo 🦇🌆 (@brucebatman007) 16 de enero de 2023

The Whale cuenta la historia de un hombre de casi 300 kilogramos con problemas de autoestima, depresión y que come sin parar, en espera de su propia muerte; se trata de Charlie, protagonizado por Brendan Fraser. Charlie rompió todas las relaciones de su vida, incluyendo a su ex esposa y su hija adolescente (Sadie Sink).

La historia se basa en la obra teatral homónima de Samuel D. Hunter. En la historia de Aronofsky, Charlie es un profesor quien dejó a su esposa tras enamorarse de uno de sus alumnos. El protagonista intenta reconstruir la relación con su hija, a quien abandonó.

¿Por qué desapareció de Hollywood?

Su decadencia comenzó luego de diversas lesiones que sufrió al interpretar su papel como George de la selva. Fue su esfuerzo y la negativa por usar dobles lo que comenzó a alejarlo de Hollywood. Su divorcio de Afton Smith en 2017, así como la depresión tras ser acosado por el expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), Phillip Berk, fue lo que lo hundió.

De acuerdo con lo que Brendan declaró para la Revista GQ, fue dos años antes que que Berk subió a la presidencia de la HFPA que se le acercó a Brendan para saludarlo, cuando aprovechó para pellizcarle el trasero y tocarle los genitales. En su momento, la acusación de Fraser fue desestimada por la HFPA, por lo que el actor recayó en una profunda depresión.