¿Qué le pasó? Whoopi Goldberg explica por qué no tiene cejas

Durante el programa The View de este lunes 12 de septiembre, la actriz de 66 años reveló por qué no tiene cejas mientras sus compañeras de panel discutían el "look sin cejas" que popularizaron Kendall Jenner, Lady Gaga y Doja Cat.

"Tenía cejas cuando era una niña pequeña y luego cuando fui creciendo se fueron haciendo cada vez más tupidas, como las de un hombre. Entonces comencé a tener estos bultos en mi cara, así que mi madre me los quitó", explicó Whoopi Goldberg. "Y sigo haciéndolo porque no reconozco mi cara con cejas a menos que esté trabajando; me las ponen y se las quitan".

Su compañera panelista Sara Haines admitió que "nunca notó" la falta de cejas de Goldberg después de sentarse a su lado en el programa de entrevistas durante seis años. Ana Navarro también confesó que tampoco se dio cuenta hasta años después.

Goldberg, que se ha casado tres veces, señaló que también engañó a uno de sus exmaridos: "Estuve casada con un hombre que no se dio cuenta hasta que un día dijo: 'Oh, Dios mío, no tienes ninguna cejas', y dije: 'Sí, lo sé'".

Aunque no es una tendencia nueva, estrellas como Kanye West , Amandla Stenberg y Jodie Turner-Smith son solo algunas de las que recientemente han adoptado el look de belleza al natural.