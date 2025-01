Premios Óscar 2025 | Las ausencias más sorprendentes e inesperadas en las nominaciones

Desde estrellas consagradas como Angelina Jolie hasta producciones altamente elogiadas como Dune: Part II y Gladiator II. A pesar de que películas como Emilia Pérez lideraron las listas con 13 nominaciones, y The Brutalist y Wicked acumularon 10 cada una, los olvidos de la Academia han generado tanto desconcierto como debate.

Entre las omisiones más destacadas figura Angelina Jolie, quien, a pesar de su aclamada interpretación de Maria Callas en Maria de Pablo Larraín, no logró asegurar un lugar en la categoría de Mejor Actriz. Esto resulta especialmente sorprendente considerando el historial de Larraín, que previamente impulsó a Natalie Portman y Kristen Stewart a nominaciones al Oscar por Jackie y Spencer, respectivamente.

Otra ausencia inesperada fue la de Nicole Kidman por su papel en Babygirl. La actriz, quien había sido premiada en el Festival de Cine de Venecia y por el National Board of Review, quedó fuera de la contienda tras perder impulso en galardones como los SAG y los BAFTA.

Pamela Anderson, quien generó gran expectativa con su interpretación en The Last Showgirl, también quedó excluida. A pesar de su destacada presencia en la temporada de premios, incluyendo nominaciones en los Globos de Oro y los SAG, Anderson no logró convencer a la Academia. Jamie Lee Curtis, su compañera de reparto, también quedó fuera de la categoría de Mejor Actriz de Reparto, a pesar de su historial reciente como ganadora del Oscar.

En la misma categoría, Selena Gomez no obtuvo una nominación por su trabajo en Emilia Pérez, a pesar del éxito general de la película. En contraste, Ariana Grande sí logró un lugar por su papel en Wicked, dejando a los fanáticos de Gomez desconcertados.

Entre los directores, Denis Villeneuve fue ignorado nuevamente por la Academia, esta vez por Dune: Part II. Aunque la película fue un éxito tanto en taquilla como en crítica, Villeneuve no logró una nominación, repitiendo la omisión que sufrió con la primera entrega.

La categoría de Mejor Película también presentó notorias omisiones, como la de Gladiator II, dirigida por Ridley Scott, que solo fue reconocida en Diseño de Vestuario. Denzel Washington, quien protagonizó la secuela, tampoco fue incluido en las categorías actorales.

Por su parte, Margaret Qualley quedó fuera de la competencia por The Substance, a pesar de que la película obtuvo una nominación a Mejor Película y que Demi Moore fue ampliamente elogiada por su actuación. Daniel Craig, con un papel destacado en Queer de Luca Guadagnino, también fue ignorado, a pesar de su victoria en el National Board of Review y su nominación al Globo de Oro.

En el ámbito técnico, Challengers, también de Guadagnino, no recibió nominaciones, incluso en categorías esperadas como Mejor Banda Sonora, a cargo de los aclamados Trent Reznor y Atticus Ross.

Por otro lado, las sorpresas no estuvieron ausentes. The Substance, una película de horror protagonizada por Demi Moore, aseguró un lugar en la categoría de Mejor Película, mientras que Better Man, un biopic sobre Robbie Williams, destacó en Efectos Visuales, a pesar de su discreto desempeño en taquilla.

Además de estas omisiones, varios títulos importantes del 2024 no fueron considerados en esta edición de los Oscar. Entre ellos destacan el drama bélico Blitz, protagonizado por Saoirse Ronan; Furiosa, precuela de la saga de George Miller con Anya Taylor-Joy; el drama judicial Jurado nº 2 de Clint Eastwood; y Guerra Civil, un thriller distópico encabezado por Kirsten Dunst.