De modelo a leyenda global: el ascenso del actor de ‘El Juego del Calamar’

Lee Jung-Jae se convirtió en una de las figuras más influyentes del entretenimiento global gracias a su historia de esfuerzo, talento y determinación. Aunque muchos lo asocian únicamente con su papel en El juego del calamar, su carrera abarca más de tres décadas de éxitos en cine y televisión que lo han consolidado como una leyenda en Corea del Sur y más allá.

Antes de iniciar su carrera en la actuación, tenía aspiraciones completamente alejadas del mundo del entretenimiento. Estudiaba diseño de interiores y trabajaba a medio tiempo como camarero en un café de lujo en Seúl. Fue precisamente durante uno de sus turnos cuando un cliente, impresionado por su porte y carisma, le sugirió que probara suerte en el modelaje. Esta oportunidad marcó un giro inesperado en su vida, ya que su rápido éxito como modelo lo llevó a incursionar en la actuación, donde finalmente encontró su verdadera pasión y el camino que lo llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del cine y la televisión.

Su gran salto llegó en 1995 con el drama Sandglass, donde su papel como un guardaespaldas le dio notoriedad nacional. “Las calles quedaban vacías cuando se transmitía el programa”, recordó en una entrevista, aludiendo al fenómeno cultural que desató la serie. Este éxito fue solo el inicio de una carrera que lo llevó a trabajar en más de 30 películas aclamadas, incluyendo The Thieves, New World y Assassination. Además, el drama romántico Il Mare (2000), protagonizado por Lee, fue tan influyente que inspiró el remake de Hollywood The Lake House con Keanu Reeves y Sandra Bullock.

Sin embargo, el reconocimiento internacional llegó con El juego del calamar. Su interpretación de Seong Gi-hun, un hombre endeudado que enfrenta retos extremos en un juego de supervivencia, no solo rompió récords de audiencia en Netflix, sino que también le valió un Emmy en 2022 como Mejor Actor Principal en una Serie Dramática. Este premio lo convirtió en el primer actor asiático en ganar en esa categoría, marcando un momento histórico en la representación global.

Lee Jung-Jae no se limita a ser una estrella de cine. En 2016, cofundó la Artist Company, una agencia de entretenimiento que no solo gestiona talentos surcoreanos, sino que también produce contenido. Además, debutó como director en 2022 con Hunt, un thriller de espionaje que fue aclamado por la crítica y reforzó su versatilidad en la industria.

En lo personal, desde 2015 mantiene una relación con Lim Se-ryung, una destacada ejecutiva del conglomerado Daesang Group. Juntos han asistido a importantes eventos como el Festival de Cannes y los Premios Emmy, consolidándose como una pareja influyente en los círculos de élite global.

Con la confirmación de su participación en la temporada 2 de El juego del calamar, donde se estima que podría ganar un millón de dólares por episodio, y sus continuas contribuciones al cine coreano como actor y director, Lee Jung-Jae se mantiene como una figura clave en la industria del entretenimiento. Su historia es un recordatorio de cómo la perseverancia, combinada con talento, puede romper barreras culturales y convertir a una estrella local en un ícono global.