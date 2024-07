¡Barbie está embarazada! Así lució su barriga Margot Robbie junto a su marido Tom Ackerley

Margot Robbie espera el fruto de su amor con su marido Tom Ackerley, junto a quien lució su embarazo con estilo, dándole el toque de moda a su maternidad. La actriz fue fotografiada el pasado 7 de julio, en el lago Como de Italia, vistiendo un top corto que dejaba enmarcar a la perfección la silueta de lo que parece una ya muy pronunciada barriguita.

Te puede interesar: 'Gustavo Cerati' quiso estafar a una usuaria por WhatsApp y la conversación se volvió viral

Te puede interesar: Condenan a exdiputado argentino por besar los senos de su novia durante sesión parlamentaria virtual

La pareja se casó hace siete años en una boda privada en Australia y desde entonces manifestaron su deseo de ser padres. Sin embargo, los planes habrían quedado pospuestos para que la actriz le diera vida a la Barbie estereotipada que fue un éxito en taquilla.

"Si miro hacia el futuro dentro de 30 años, quiero ver una gran cena de Navidad con un montón de niños allí", le dijo Robbie a Porter en una entrevista en 2018 y añadió: "Pero definitivamente no en este momento. Eso es 100 por ciento seguro".

Los futuros padres se conocieron durante el rodaje de la película Suite française (2014), donde Margot interpretó a una joven esposa que aguarda noticias de su marido (Michelle Williams), un prisionero de guerra durante la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, su ahora esposo trabajaba detrás de escena como tercer asistente de dirección. Y aunque para ella la chispa fue instantánea, estaba convencida de que el flechazo era unilateral.

"Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: 'Oh, él nunca me amaría'. No lo hagas raro, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta'. Y luego sucedió, y pensé: 'Por supuesto que estamos juntos. Esto tiene mucho sentido, como nunca nada había tenido sentido'", admitió Robbie a Vogue en 2016.

Hasta la fecha, Margot Robbie ha recibido numerosos premios y nominaciones por su trabajo en cine. Sin embargo, uno de los premios más importantes que ha ganado es el Critics' Choice Award a la Mejor Actriz en una Comedia por su interpretación en "I, Tonya" en 2018. Aunque ha sido nominada a varios premios importantes, incluidos los Premios de la Academia (Oscars) y los Globos de Oro.