Mensaje filtrado de Justin Baldoni a Blake Lively desata controversia en medio de acusaciones de acoso

Un mensaje de voz filtrado, supuestamente enviado por Justin Baldoni a su coprotagonista en It Ends With Us, ha avivado la disputa legal entre ambos. En el audio, revelado por TMZ el 27 de enero, el actor se disculpa con Blake Lively y hace un comentario sobre su maternidad que ha generado polémica.

“Probablemente tengas niños por todas partes y un bebé en tu pecho, y me estás escuchando divagar a las dos de la mañana”, dice Baldoni en la grabación. También lamenta su reacción a una escena reescrita por Lively en la película basada en la novela de Colleen Hoover. “Lo siento mucho. Me he equivocado. Una cosa que debes saber sobre mí es que admito y me disculpo cuando fallo. Estoy lejos de ser perfecto y soy un hombre con muchos defectos, como puede atestiguar mi esposa”, añade en el mensaje de voz.

El audio sale a la luz en medio de la demanda que Lively presentó contra Baldoni en diciembre de 2024, en la que lo acusa de acoso sexual y de crear un ambiente de trabajo hostil en el set de It Ends With Us. Según la actriz, el director y actor invadió su privacidad al entrar a su tráiler sin previo aviso mientras ella se cambiaba de ropa y amamantaba a su hijo Olin. También afirma que, tras pedir medidas para protegerse de él, Baldoni habría lanzado una campaña de desprestigio en su contra.

“Estas acciones afectaron gravemente el bienestar físico, psicológico y emocional de la Sra. Lively”, sostiene la denuncia.

Baldoni, quien está casado con la actriz Emily Baldoni, respondió con una contrademanda negando las acusaciones y asegurando que Lively “amamantó libremente frente a él durante reuniones”. Además, acusó a la actriz y a su esposo, Ryan Reynolds, de conspirar con un equipo de relaciones públicas para dañar su imagen.

“Aunque Lively afirmó que Baldoni era quien la estaba difamando, la realidad es que fueron Lively y su equipo quienes cuidadosamente planearon e implementaron una vil campaña de desprestigio contra Baldoni”, argumenta la defensa del actor.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha emitido declaraciones públicas sobre la filtración del mensaje de voz.