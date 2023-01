Muere la actriz que le dio vida a Merlina Adams

Lisa Loring, la actriz que interpretó a Merlina Addams en la clásica adaptación televisiva de "La familia Addams" durante la década de los 60', falleció a los 64 años, según informó The Hollywood Reporter.

Lisa Loring murió la noche del sábado 28 de enero en el Centro Médico Providence St. Joseph en Burbank por complicaciones de un derrame cerebral causado por presión arterial alta, dijo su hija Vanessa Foumberg al citado medio norteamericano.

“Se fue en paz con sus dos hijas [Vanessa y Marianne] cogidas de la mano”, dijo.

La actriz ganó reconocimiento por ser la primera 'Merlina Addams' en la versión original de la serie de televisión emitida por primera vez en 1964. Loring también dio vida a este personaje en la película de 1977 "Halloween with the New Addams Family".

Aunque Loring interpretó al personaje durante solo dos años, ella marcó la pauta para posteriores versiones del rol, que se ha vuelto a popularizar gracias a la exitosa serie de Netflix "Merlina" interpretada por Jenna Ortega, quien recrea un famoso baile de Loring.

'La familia Addams'

Nacida como Lisa Ann DeCinces el 16 de febrero de 1958 en las Islas Marshall, Loring inició su carrera con apenas 6 años cuando hizo su primera aparición en televisión en un episodio del drama médico de NBC "Dr. Kildare" en 1964.

Después de ganar el papel de Merlina en la serie televisiva de ABC, Loring comenzó a trabajar en la comedia de media hora a los 5 años y medio, revelando en entrevistas posteriores que "aprendió memorizar antes de poder leer” para poder decir sus líneas.

En convenciones de fans y en varias entrevistas, Loring habló con cariño de su tiempo trabajando en The Addams Family. "Era como una familia real: no podrías haber elegido un mejor elenco y equipo", reveló Loring en una entrevista de YouTube de 2017.

“Carolyn Jones, John Astin, Gomez y Morticia, fueron como padres para mí. Eran geniales."

Transmitida al mismo tiempo que la comedia de situación igualmente macabra de CBS "The Munsters", "The Addams Family" se desarrolló durante dos temporadas con un total de 64 episodios. Casi todo el elenco original se reunió en 1977 para el telefilme de NBC "Halloween With the New Addams Family".

Con la muerte de Lisa Loring, Astin, quien interpretaba a Homero Addams es el último miembro superviviente del elenco original de La familia Addams.

*Con información de www.thehollywoodreporter.com*