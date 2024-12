'Messi y los gigantes', la serie animada del astro argentino que emociona a los fans

“Messi y los gigantes”, una nueva serie animada que promete inspirar a niños de todo el mundo con los valores y la historia del legendario futbolista argentino Lionel Messi, es un ambicioso proyecto, que fue anunciado inicialmente en 2023, llegará a audiencias globales a través de la plataforma de streaming Disney+ y el canal Disney Channel, aunque su fecha de estreno aún no ha sido confirmada. La serie animada combina aventura, fantasía y deporte en una narrativa que busca cautivar a los más pequeños mientras refuerza lecciones de perseverancia, trabajo en equipo y esfuerzo.

Te puede interesar: Alarmante | Exinvestigador de OpenAI fue hallado sin vida en su apartamento

Te puede interesar: Bad Bunny y Karol G arrasan en los Premios Billboard 2024 ¿Cómo le fue a Taylor Swift?

La trama de “Messi y los gigantes” sigue la historia de Leo, un niño de 12 años con un talento extraordinario que se enfrenta a desafíos monumentales. En el mundo ficticio de Iko, donde la opresión de gigantes ha sumido en caos a los diez reinos, Leo será el héroe inesperado elegido para liderar la lucha contra estos villanos y devolver la libertad a su gente. A través de esta aventura, la serie refuerza valores que el mismo Messi ha defendido a lo largo de su carrera.

El propio Lionel Messi compartió su emoción por formar parte de este proyecto, destacando la importancia de inspirar a las nuevas generaciones: “Siempre soñé con estar involucrado en un proyecto que compartiera los valores del deporte, los mismos valores que han sido tan importantes en mi carrera, con las nuevas generaciones. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y esfuerzo. Espero compartir esta serie con niños de todo el mundo y motivarlos a alcanzar sus propios sueños”.

Messi también destacó su conexión personal con el género animado, afirmando que este tipo de series marcaron su infancia y que ahora espera disfrutar “Messi y los gigantes” junto a sus hijos: “Desde que era niño, siempre amé las series animadas, y espero ver este proyecto junto a mis hijos”.

La serie cuenta con un equipo de producción de primer nivel. Guy Toubes, reconocido productor y guionista, lidera el desarrollo creativo como productor ejecutivo. A su vez, Dan Creteur, director de la serie, y el estudio de animación Atlantis Animation, con sede en las Islas Canarias, serán responsables de dar vida al mundo de Iko. El proyecto es supervisado por Sony Music Vision y Sony Pictures Television – Kids, quienes trabajaron de cerca con Messi para lograr una narrativa auténtica y relevante.

Ayo Davis, presidenta de Disney Branded Television, destacó el poder unificador del fútbol y la emoción de colaborar con el astro argentino: “El fútbol, o ‘soccer’ como lo llamamos en los Estados Unidos, es el deporte más querido del mundo, uniendo a millones de fanáticos de todas las edades. Estamos orgullosos de trabajar con Lionel Messi y Sony Pictures Television para llevar ‘Messi and the Giants’ a nuestra audiencia infantil global. Sabemos que los temas de familia, amistad y trabajo en equipo resonarán no solo con los fanáticos del fútbol, sino con todos aquellos que disfrutan de una gran historia”.

Por su parte, Joe D’Ambrosia, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Sony Pictures Television – Kids, resaltó cómo el deporte conecta a las personas más allá de las fronteras:

“El fútbol es uno de esos deportes raros que reúne a las personas y pone en evidencia el verdadero significado del trabajo en equipo. Ha sido un privilegio trabajar con Leo y nuestros colegas en Sony Music en esta colaboración. Estamos emocionados de que Disney brinde una plataforma global para esta divertida interpretación de un cuento clásico”.

El presidente y CEO de Sony Music Latin Iberia, Afo Verde, también expresó su entusiasmo por el proyecto y su potencial inspirador: “Hay un equipo increíble trabajando en este proyecto, con la magia de Leo como inspiración detrás de todo. Estamos emocionados de que Disney se haya unido para llevar esta serie imaginativa a las audiencias y para inspirar a los fanáticos de todo el mundo”.

Se espera que la serie llegue a Disney+ y Disney Channel en algún momento de 2025, siendo doblada a varios idiomas, incluido el español e inglés. Con este proyecto, Lionel Messi da un paso más allá de las canchas, llevando su legado a nuevas generaciones y reafirmando su lugar como un símbolo de inspiración global.