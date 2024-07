Murió el actor Martin Mull, famoso por la serie 'Sabrina, la bruja adolescente'

Martin Mull murió a sus 80 años mientras estaba en su casa de Los Ángeles. El deceso del actor se oficializó a través de su hija Maggie Mull, quien informó en sus redes sociales la triste noticia anunciando que su padre había batallado durante mucho tiempo contra una enfermedad.

Te puede interesar: Fallece actor de 'Pasión de Gavilanes' tras perder la batalla contra el cáncer

Te puede interesar: Capturan a mujer que le arrancó la lengua a su exnovio y lo dejó discapacitado

“Me parte el corazón compartir que mi padre falleció en casa el 27 de junio, luego de una valiente lucha contra una larga enfermedad. Era conocido por sobresalir en todas las disciplinas creativas imaginables y también por hacer comerciales de Red Roof Inn. Él pensaría que ese chiste es gracioso. Nunca dejó de ser divertido”, dijo Maggie.

Maggie también expresó el amor de la familia y allegados por su padre: “Mi papá será profundamente extrañado por su esposa e hija, por sus amigos y compañeros de trabajo, por compañeros artistas y comediantes y músicos”, añadió.

Mull fortaleció su carrera de actor en 1970 cuando participó en la telenovela Mary Hartman interpretando a Garth Gimble y luego le dio vida a Barth Gimble, el hermano gemelo de Garth en Fernwood 2-Night en 1977.

Sin embargo, fue el éxito de la serie Sabrina la bruja adolescente en el que el nombre del actor brilló mucho más cuando interpretó a Willard Kraft de 1997 a 2000. También fue el detective privado Gene Parmesan en Arrested Development y el Coronel Mostaza en Clue: El juego de la sospecha.

Además de ser actor, Martín Mull era conocido por ser un comediante, músico y pintor. Inició su carrera en la comedia y la música, lanzando varios álbumes de comedia musical en la década de 1970 entre los que están “Martin Mull and His Fabulous Furniture in Your Living Room” (1973), “Normal” (1974), y “Sex and Violins” (1978).

Uno de sus logros fue el hit en el Billboard Hot 100 gracias al sencillo “Dueling Tubas.”

Mull también fue un talentoso pintor y llegó a exhibir su obra en varias galerías de arte. Su versatilidad artística le ha permitió tener una carrera diversa y multifacética.