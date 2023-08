¡No lo creerás! Revelan listado de actores a los que 'menos' se les entiende

Recientemente la firma Preply publicó los resultados de un interesante estudio que realizaron a más de 1,500 estadounidenses sobre el uso de subtítulos al ver películas o series en plataformas de streaming y contenidos en línea.

Tras revelarse los resultados de la encuesta se conoció que al menos el 51% de los estadounidenses usa subtítulos la mayor parte del tiempo, mientras que el 70% utiliza la función para comprender mejor a los actores con acento, es decir, actores ingleses, británicos, nórdicos, latinos, asiáticos o de cualquier otra región que no sea Estados Unidos o Canadá.

De 1.200 personas abordadas, el 50 por ciento aseguró ver series y películas con subtítulos. En ese sentido la serie que ponen en mayores aprietos a los estadounidenses es Peaky Blinders debido a las diferentes entonaciones y jergas que se usan la serie de Netflix, así como un vocabulario poco común en la actualidad.

No obstante, Peaky Blinders no es la única que da problemas. Las que la siguen por orden son Derry Girls y Juego de tronos, cuyo reparto se nutría mucho de actores de Reino Unido. Igualmente se mencionan, The Walking Dead, La Casa de Papel y El Juego del Calamar. Estas dos últimas, comprensibles por su origen español y coreano, respectivamente.

Actores y actrices menos entendibles

En el apartado de actores, la encuesta reveló que el actor inglés Tom Hardy, que se hizo popular con su participación en series como Hermanos de sangre y debutó en el cine con el filme bélico del director Ridley Scott Black hawk derribado (2001) es la celebridad masculina con el acento más desafiante. Al artista británico le siguieron el actor austríaco-estadounidense Arnold Schwarzenegger, el actor irlandés Colin Farrell, el actor escocés Sean Conery y el estadounidense Johnny Depp, al que se le conoce por hablar excesivamente rápido.

Dentro del grupo de artistas femeninas, la colombiana Sofía Vergara no salió muy bien librada. La estrella barranquillera, mejor conocida por interpretar a Gloria Delgado-Pritchett en la exitosa serie Modern Family, fue nombrada la celebridad femenina más difícil de entender. A la colombiana le siguen la mexicana Salma Hayek, la israelí Gal Gadot, la cantante inglesa Adele y la neoyorkina de origen dominicano Cardi B.

Otros artistas que también aparecieron en el listado fueron: el hongkonés Jackie Chan, el británico Benedict Cumberbatch y sorprendentemente Brad Pitt.