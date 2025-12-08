Paramount contraataca a Netflix con una oferta hostil por Warner Bros

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre, de 12,54 dólares, mientras que Netflix valora los estudios Warner Bros en casi 83.000 millones de dólares.

Estados Unidos/Paramount lanzó el lunes una oferta pública de compra para adquirir Warner Bros Discovery (WBD), el gigante de Hollywood que también posee CNN, desafiando así el controvertido acuerdo de Netflix.

Esta propuesta desencadena una guerra de ofertas entre Paramount —cuyo director ejecutivo es David Ellison, hijo de Larry Ellison, aliado del presidente estadounidense Donald Trump— y el gigante del streaming Netflix.

Netflix anunció la semana pasada que había cerrado un acuerdo para comprar el estudio Warner Bros, lo que provocó inquietudes antimonopolio y preocupación en la élite de Hollywood por el futuro de su industria.

El padre de David Ellison, Larry, una de las personas más ricas del mundo, ha aportado el dinero para financiar la propuesta de Paramount, con la participación de empresas soberanas de Arabia Saudita, Catar y Abu Dabi.

Otro inversor es Affinity Partners, la firma de capital privado fundada por el yerno de Trump, Jared Kushner, quien recientemente representó al mandatario en misiones diplomáticas sobre las guerras en Gaza y Ucrania.

Trump se pronunció sobre el tema el domingo. Dijo que el acuerdo con Netflix "podría ser un problema" porque se quedaría con una enorme cuota de mercado en la industria del cine y la televisión.

Y anunció que participaría en la decisión del gobierno de aprobar el acuerdo por motivos de competencia leal, en lugar de dejar la cuestión únicamente en manos del Departamento de Justicia o la Comisión Federal de Comercio (FTC), como suele ocurrir.

"Realmente estamos aquí para terminar lo que empezamos", declaró David Ellison a la CNBC cuando su compañía presentó su sexta puja por WBD desde septiembre, cuando comenzó la guerra de ofertas.

A diferencia de la propuesta de Netflix, la última de Paramount incluye la compra de canales de cable como CNN, TNT, TBS y Discovery, que se sumarían a su grupo de activos televisivos como CBS, MTV y Comedy Central.

La oferta valora al gigante del entretenimiento en 108.400 millones de dólares y representa una prima del 139% sobre el precio de las acciones de WBD en septiembre, de 12,54 dólares.

En un comunicado, Paramount calificó la oferta de Netflix de "inferior e incierta".

La compañía de streaming valora los estudios Warner Bros en casi 83.000 millones de dólares.

"Los accionistas de WBD merecen la oportunidad de considerar nuestra oferta superior, totalmente en efectivo", declaró Ellison.

Netflix declinó una solicitud de comentarios de AFP.

- "Lejos de terminar" -

"La saga de la adquisición de Warner Bros Discovery está lejos de terminar", comentó Ross Benes, analista de eMarketer.

"Netflix tiene la ventaja" porque ha recibido luz verde de la junta directiva de WBD, "pero Paramount apelará a accionistas, reguladores y políticos" para prevalecer, añadió.

A lo largo de las décadas, Warner Bros ha producido clásicos del cine como "Casablanca" y "Ciudadano Kane", así como éxitos de taquilla más recientes como "Friends", "Juego de Tronos" y las películas de "Harry Potter".

Paramount argumentó que su acuerdo ofrece mayor seguridad regulatoria que la transacción con Netflix, que, según afirmó, otorgaría a Netflix una participación del 43% de los suscriptores globales de streaming y se enfrentaría a "prolongadas impugnaciones regulatorias en todo el mundo".

La compañía combinada uniría la cartera de Paramount, que incluye Paramount Pictures, CBS, Nickelodeon y la plataforma de streaming Paramount+, con los activos de WBD, como HBO Max y los principales derechos de transmisiones deportivas.

Paramount afirmó que la fusión generaría más de 6.000 millones de dólares en ahorros de costos, a la vez que mantendría los estrenos en salas y aumentaría la inversión en contenido.

Mantener las películas en cartelera es un tema muy delicado para la industria creativa de Hollywood.

Netflix ya tiene una imagen negativa en algunos círculos de Hollywood, en gran parte debido a su reticencia a estrenar contenido en salas y a su impacto en la industria.

Muchos veteranos consideran que los estrenos en salas son esenciales para el atractivo y el prestigio del cine, y también esenciales para mantener los empleos en Hollywood y una economía vibrante.

El precio de las acciones de WBD se disparó más de un 7% el lunes, mientras que las de Netflix cayeron más de un 3%.