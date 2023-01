Paris Hilton anuncia el nacimiento de su primer hijo por gestación subrogada

La heredera del imperio Hilton hizo público el nacimiento de su primogénito a través de gestación subrogada o lo que se conoce popularmente como vientre de alquiler. La empresaria y actriz de 41 años finalmente cumple su mayor sueño junto a su esposo Carter Reum.

Fue la propia Paris Hilton quien dio a conocer la noticia a través de su cuenta de Instagram con una tierna foto en la que muestra la pequeña manito de su hijo agarrando su dedo pulgar, gestado por medio de un vientre sustituto.

"Siempre ha sido mi sueño ser madre y estoy muy feliz de que Carter y yo nos hayamos encontrado", le dijo la socialité a la revista People en exclusiva.

"Estamos muy emocionados de formar una familia juntos y nuestros corazones están explotando de amor por nuestro bebé".

Decenas de famosos como Kim Kardashian, Demi Lovato, Chrissy Teigen, Chiara Ferragni, Heidi Klum, Naomi Campbell, Kris Jenner, entre otras felicitaron a la pareja por la llegada de su bebé.

En una entrevista con People, en diciembre pasado, la también actriz compartió sus planes con su esposo acerca de tener un bebé, revelando que ella y Carter habían empezado a hacer un proceso de fertilización in-vitro, durante el pico de la pandemia del COVID-19.

"Sabíamos que queríamos formar una familia, y yo estaba como, 'Este es el momento perfecto. Por lo general, estoy en un avión 250 días al año, y vamos a tener todos los huevos almacenados y listos', y tenemos toneladas de ellos esperando", reveló a la revista.

Paris Hilton y Carter Reum se comprometieron en febrero de 2021 después de más de un año de noviazgo y se casaron en una ceremonia realizada en noviembre. Reum, originario de Chicago, es amigo de la familia Hilton desde hace mucho tiempo, es autor, emprendedor y fundó la firma de capital de riesgo M13.

"Me encanta estar casada. Siento que finalmente encontré mi pareja perfecta y me siento tan segura", dijo Hilton sobre Reum durante una entrevista para el podcast de Nikki y Brie Bella, "The Bellas Podcast". "Finalmente tengo mi casa y no puedo esperar para formar una familia y tener hijos".

*Con información de www.people.com*