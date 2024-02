¿La picó un alacrán? Sandra Sandoval casi queda desnuda en pleno concierto

Desde que se vaya la luz, hasta que se dañe el micrófono o incluso sufran una caída, los artistas siempre están expuestos a momentos accidentados cuando se presentan en conciertos. Para ellos, estos incidentes son prácticamente “gajes del oficio”. Sin embargo, algunas veces, el hecho en cuestión provoca preocupación, pero otras veces desata las risas de los fanáticos, como le pasó a Sandra Sandoval en su concierto Evolución 3.

La Gallina Fina compartió en su cuenta de Instagram un inusual momento durante el concierto que ofreció en las escalinatas del edificio de la Administración del Canal el pasado 27 de enero como parte de la celebración de los 40 años de trayectoria artística de los hermanos Sandoval. En medio de su canción "La intrusa", Sandra empezó a quitarse el vestido ante la mirada incrédula de sus músicos que no entendían lo que estaba pasando.

"Cómo me quito esto", se le escucha decir a Sandra mientras lucha por deshacerse de su vestuario al tiempo que la orquesta continúa con el show. En medio de la incomodidad, La Gallina Fina intenta seguir cantando la canción, pero finalmente decide soltar el micrófono y acabar con lo que le estaba molestando. De hecho, algunos fanáticos creyeron que a la artista le había picado un insecto.

Pese a que el incidente provocó cierta preocupación entre los presentes, afortunadamente no se trató de nada grave, pues la cantante lo único que quería era quitarse parte de su vestuario, pues debajo de este llevaba puesto un vestido mucho más corto y pegado a su cuerpo. Al parecer alguien de la producción debía ayudarla a quitarse la vestimenta, pero esa persona nunca subió al escenario, por lo que la cantante decidió “resolverlo” ella misma, tal y como lo explicó en su cuenta de Instagram.

no supero ésto 🤣🤣🤣🤣. yo sabía que alguien me iba a quitar ésta enjarma pero yo no veía a nadie y pensé " yo misma soy" . La gente q estaba en el concierto me cuentan q pensaban q me había picao un alacrán 🤣🤣🤣🤣🤣